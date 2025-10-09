İstanbul Valiliği'nden uyarı üzerine uyarı: Bu ilçeler dikkat! Sel riski var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ardından İstanbul Valiliği de Şile ve Beykoz ilçelerini sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni uyarı geldi.

Bugün İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul Valiliği de vatandaşları uyardı. Valiliği açıklamasında "Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

SICAKLIK DÜŞECEK, SAĞANAK DEVAM EDECEK

Yurt genelinde ise sonbahar havasının devam edeceği bildirilirken sıcaklıkta da düşüş yaşanacak. Birçok bölgede hafta başından beri etkisini sürdüren sağanak yağışlar devam edecek.

14 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Adana, Artvin, Giresun, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İçişleri Bakanlığı da uyarı yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da yerel kuvvetli, Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.

Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

