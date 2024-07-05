İstanbul ve 13 il için sağanak uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul ve 13 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

İstanbul ve 13 il için sağanak uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Ege (İzmir ve Aydın haric), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul ve 13 il için sağanak uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

14 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yayımladı.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İstanbul ve 13 il için sağanak uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya'da gök gürültü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık düşüyor, İstanbul 29, Ankara 27, Bursa 28, Antalya 31 derece. Ankara'da su baskını riski var. İzmir açık 33 derece. Cumartesi de bulutluluk sürecek. Pazar gününden itibaren ise yeni bir sıcak hava dalgası etkili olacak.

İstanbul ve 13 il için sağanak uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Marmara'da Sakarya, Bilecik, Balıkesir tarafında yaz sağanakları devam ediyor. Bölgede hava çok nemli. Cumartesi de hava bulutlu, sıcaklık 28-30 derecelerde.

İstanbul ve 13 il için sağanak uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

İç Anadolu'da Çankırı, Yozgat tarafında sel tehlikesi var. Konya da yağmurlu.  Eskişehir 24, Konya 28, Sivas tarafı ise sıcak 35 derece. Cumartesi yağış kayseri bölümünü etkileyecek.

İstanbul ve 13 il için sağanak uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Ege'de yağmur Manisa, Denizli, Afyonkarahisar tarafında gün içinde yine etkili olacak. Rüzgar yeniden sert esmeye başladı. Manisa 34, Muğla 31, Kütahya 26 Bodrum 33 derece.

İstanbul ve 13 il için sağanak uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Akdeniz'de sahillerde hava çok nemli, Isparta ve Adana'nın iç kesimlerine kadar gök görülütlü sağanak geçişleri olacak. Isparta 28, Adana 33, Kahramanmaraş 35 derece.

İstanbul ve 13 il için sağanak uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Karadeniz'ide Bolu, Zonguldak, Kastamonu boyunca yağışlar su baskını yaratabilir, tedbirli olunmalı. Samsun ve Trabzon kesiminde de yaz sağanakları var. Bolu 23, Kastamonu 28, Samsun 29, Trabzon 28 derece.

İstanbul ve 13 il için sağanak uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

Doğu Anadolu'da Erzincan-Erzurum arasında hafta sonu yine şiddetli yağış bekleniyor, sele karşı dikkatli olunmalı. Erzurum 31, Malatya 38 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık devam ediyor,  Diyarbakır 41, Gaziantep 35 derece.

İstanbul ve 13 il için sağanak uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?) - 10
DAHA FAZLA GÖSTER