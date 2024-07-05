İstanbul ve 13 il için sağanak uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak?)
İstanbul ve 13 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale haric), Ege (İzmir ve Aydın haric), Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor