İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?)

İstanbul'da uzun zaman sonra yağmur var, sıcaklık 24 derece. Sonraki günlerde yağış zayıf. Ankara, İzmir, Bursa'da da sağanak geçişi olacak. Antalya'nın ise yağmur daha çok iç kesimlerinde. Ankara 27, İzmir 28, Bursa 26, Antalya 30 derece.