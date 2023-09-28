İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?)

Marmara ve Ege Bölgesi yağışlı havanın etkisi altına girdi. 5 gün sürmesi beklenen yağışların bugün Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri ile İstanbul'un batısı, Manisa'nın kuzeydoğusu, Edirne ve Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 1

Türkiye'nin batı bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ülkenin önce batısında, sonra Anadolu'da yağmur geçişleri olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'de İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 3

İstanbul'da uzun zaman sonra yağmur var, sıcaklık 24 derece. Sonraki günlerde yağış zayıf. Ankara, İzmir, Bursa'da da sağanak geçişi olacak. Antalya'nın ise yağmur daha çok iç kesimlerinde. Ankara 27, İzmir 28, Bursa 26, Antalya 30 derece.

İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 4

Marmara genelinde Edirne'den Sakarya'ya kadar yağmur var ve ara ara kuvvetli de olacak. Sıcaklıklar 24-26 dereceye iniyor.

İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 5

İç Anadolu'da Eskişehir tarafı yağışlı. Sivas 29, Eskişehir 27 derece. Hafta sonu yağış bölge genelinde ve daha kuvvetli olacak.

İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 6

Ege'de yağışlar daha çok iç kesimleri etkilese de kıyılarda da görüleceak. Bölgede 3-4 gün boyunca aralıklı yağmur var. Manisa 29, Muğla 26, Bodrum 31 derece.

İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 7

Akdeniz'de sıcaklık biraz düşüyor, yaylalar ve todoslar bölümünde yağış geçişleri olacak. Cuma akşamı Adana'ya yağmur gelecek. Adana ve Mersin 32, Isparta 27 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 34, Diyarbakır 35 derece.

Karadeniz'de Düzce, Kastamonu boyunca yağmur var. Bölgede yağışlar 5 gün sürecek. Bolu 25, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 26, Malatya 31 derece. Cuma günü Erzurum, Kars kesiminde yağış bekleniyor.

İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 8

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İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 9

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İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 11

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İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?) - 12

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