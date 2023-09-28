İstanbul ve 4 il için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava durumu nasıl olacak?)
Marmara ve Ege Bölgesi yağışlı havanın etkisi altına girdi. 5 gün sürmesi beklenen yağışların bugün Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri ile İstanbul'un batısı, Manisa'nın kuzeydoğusu, Edirne ve Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Türkiye'nin batı bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ülkenin önce batısında, sonra Anadolu'da yağmur geçişleri olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor.