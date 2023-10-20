İstanbul ve Ankara ile birçok ilde Cuma namazının ardından İsrail protestosu

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde protesto edildi. İstanbul’daki Ayasofya Camisi’nde Cuma hutbesini okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor.” dedi. Kentte, Beyazıt Meydanı’nda da protestolar vardı.

İstanbul ve Ankara ile birçok ilde Cuma namazının ardından İsrail protestosu - 1

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 14’üncü gününde devam ederken, Gazze’de bombardıman da sürüyor.

Bombardıman ve çatışmalarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 4 bini, İsrailli sayısı ise bin 400’ü aştı.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında Cuma namazı sonrası İsrail protestoları vardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul ve Ankara ile birçok ilde Cuma namazının ardından İsrail protestosu - 2

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte, İsrail’in bombardımanları lanetlendi.

İstanbul ve Ankara ile birçok ilde Cuma namazının ardından İsrail protestosu - 3

Bombardımanlarda yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul ve Ankara ile birçok ilde Cuma namazının ardından İsrail protestosu - 4

Ayasofya Camisi’nde Cuma hutbesini okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor.” dedi.

İstanbul ve Ankara ile birçok ilde Cuma namazının ardından İsrail protestosu - 5

İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda da İsrail protestosu vardı.

İstanbul’un yanısıra, çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, Malatya, Tunceli, Sinop, Şanlıurfa, Kırıkkale, Kilis, Aksaray, Kahramanmaraş ve daha pek çok ilde Cuma namazlarının ardından protesto gösterileri düzenlendi.
İstanbul ve Ankara ile birçok ilde Cuma namazının ardından İsrail protestosu - 6
İstanbul ve Ankara ile birçok ilde Cuma namazının ardından İsrail protestosu - 7
İstanbul ve Ankara ile birçok ilde Cuma namazının ardından İsrail protestosu - 8
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