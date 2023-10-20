İstanbul ve Ankara ile birçok ilde Cuma namazının ardından İsrail protestosu
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde protesto edildi. İstanbul’daki Ayasofya Camisi’nde Cuma hutbesini okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor.” dedi. Kentte, Beyazıt Meydanı’nda da protestolar vardı.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 14’üncü gününde devam ederken, Gazze’de bombardıman da sürüyor.
Bombardıman ve çatışmalarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 4 bini, İsrailli sayısı ise bin 400’ü aştı.Bugün Türkiye’nin dört bir yanında Cuma namazı sonrası İsrail protestoları vardı.