İstanbul ve Ankara ile birçok ilde Cuma namazının ardından İsrail protestosu

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 14’üncü gününde devam ederken, Gazze’de bombardıman da sürüyor.

Bombardıman ve çatışmalarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 4 bini, İsrailli sayısı ise bin 400’ü aştı.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında Cuma namazı sonrası İsrail protestoları vardı.