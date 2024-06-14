İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek
İstanbul ve Ankara'da aşırı sıcaklar bugün ara verecek. Megakentte öğleden sonra fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak etkili olacak. Sert esecek rüzgar, hava sıcaklığını 10 derece birden düşürecek. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) gök gürültülü sağanak yağış geçişleri nedeniyle yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Başkent Ankara'da da kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
İstanbul’da bunaltan sıcaklar, bugün yerini kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri nedeniyle yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.