İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek

İstanbul ve Ankara'da aşırı sıcaklar bugün ara verecek. Megakentte öğleden sonra fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak etkili olacak. Sert esecek rüzgar, hava sıcaklığını 10 derece birden düşürecek. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) gök gürültülü sağanak yağış geçişleri nedeniyle yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Başkent Ankara'da da kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 1

İstanbul’da bunaltan sıcaklar, bugün yerini kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri nedeniyle yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 2

ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK, GECE ETKİSİNİ YİTİRECEK

Beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının duyurulduğu açıklamada, yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin, yarından itibaren tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 3

FIRTINAYLA BİRLİKTE GELECEK

Açıklamada, yaz yağmurlarının, genelde 7 ila 15 dakikalık zaman diliminde fırtınayla birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde düştüğü için anında akışa geçtiği, yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 4

METEOROLOJİDEN ANKARA’YA UYARI

İstanbul’un yanı sıra başkent Ankara için de kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara’da beklenen yerel gök gürültülü sağanağın, batı ve kuzey kesimlerde (Ayaş, Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Kahramankazan, Çubuk, Pursaklar, Akyurt, Keçiören, Kalecik, Kızılcahamam, Çamlıdere, Altındağ) yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın il genelinde etkili olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 5

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Yarın sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde 8 derece birden düşecek. Güney kesimlerde ise bayram boyunca hava çok sıcak olmaya devam edecek.

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 7

İSTANBUL’DA ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT!

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışlı havanın Trakya’dan yurda giriş yapacağını ardından İstanbul’da da etkili olacağını söyledi.

Megakentte öğleden sonra yer yer etkili olması beklenen yağışlı hava, İstanbul’dan sonra Karadeniz’e doğru hareket edecek.

Yağış, Bartın ve Zonguldak’ta taşkınlara neden olabilir.
İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 8

Meteoroloji tarafından Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı. 

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 9

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 10

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 11

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ile, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 12

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 13

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller yöresinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 14

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 15

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 17

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 18

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 19

14 HAZİRAN CUMA HAVA DURUMU

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 20

15 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 21

16 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 22

17 HAZİRAN PAZARTESİ HAVA DURUMU

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 23

18 HAZİRAN SALI HAVA DURUMU

İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek - 24
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