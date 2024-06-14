İstanbul ve Ankara'da sıcak havaya fırtına ve kuvvetli sağanak arası | AKOM uyardı: Rüzgar sert esecek, sıcaklık 10 derece birden düşecek

METEOROLOJİDEN ANKARA’YA UYARI

İstanbul’un yanı sıra başkent Ankara için de kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara’da beklenen yerel gök gürültülü sağanağın, batı ve kuzey kesimlerde (Ayaş, Sincan, Etimesgut, Yenimahalle, Kahramankazan, Çubuk, Pursaklar, Akyurt, Keçiören, Kalecik, Kızılcahamam, Çamlıdere, Altındağ) yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın il genelinde etkili olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.