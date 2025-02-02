İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu

Meteoroloji'nin son hava tahmin raporlarına göre yeni haftada sıcaklıklar düşecek. Bahar günlerinin yaşandığı İstanbul'un yarından itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği belirtildi. AKOM, çarşamba ve perşembe günü megakentte kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Ankara'da da Salı gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklıkları 6 ila 12 derecek azalacak.

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren yurt genelinde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu - 2

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SOĞUK HAVA UYARISI

İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu - 3

AKOM: ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada yarından itibaren kentin Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Sıcaklığın Çarşamba ve Perşembe günü sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının da etkili olması bekleniyor.

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu - 4

"KAR KALINLIĞI 10-20 SANTİME ULAŞABİLİR"

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santime ulaşabileceği belirtildi.

Kar yağışıyla birlikte olumsuzlukların yaşanmaması için Büyükşehir belediyesi hazırlıkların tamamlandığını da açıkladı.

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu - 5

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Çevre ve Şehir Bakanlığı da yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğine ilişkin uyarıda bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: 

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının; 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması beklenmektedir.

Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarıların takip edilmesi önem taşımaktadır."

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu - 6

Ayrıca aynı tarihlerde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.

Ankara da salı gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

MGM, 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışının çarşamba günü itibarıyla hızlanacağını belirtti.

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu - 7

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu - 8

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu - 9

SALI HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu - 10

ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu - 11

PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

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