İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu
Meteoroloji'nin son hava tahmin raporlarına göre yeni haftada sıcaklıklar düşecek. Bahar günlerinin yaşandığı İstanbul'un yarından itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği belirtildi. AKOM, çarşamba ve perşembe günü megakentte kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Ankara'da da Salı gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklıkları 6 ila 12 derecek azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren yurt genelinde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.