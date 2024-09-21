İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 22 gözaltı, 46 kadın kurtarıldı
İstanbul ve Aydın'da, 33 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 46 mağdur kadın kurtarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün saat 17.00 sıralarında 'fuhuşla mücadele' çerçevesinde masaj salonu ve fuhuş evlerinde, aralarında yabancıların da bulunduğu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı belirlenen ve yaklaşık 3 ay süren takip çalışmasında çete üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.