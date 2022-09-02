İstanbul ve diğer illerde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı

5 günlük hava tahmin raporunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü , bugün kuvvetli sağanak yağış beklenen 3 il için de 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında olması beklenirken, hafta sonu için İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.

Haberler 02.09.2022 - 08:00 | Son Güncelleme : 02.09.2022 - 08:44

İstanbul ve diğer illerde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı - 1

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için 'sarı' kodlu uyarı yapılarak, kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı.

İstanbul ve diğer illerde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı - 2

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

2 Eylül Cuma günü kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce, Sinop ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın ve Samsun'un doğu, Denizli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul ve diğer illerde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı - 3

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-9 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve diğer illerde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı - 4

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

3 Eylül Cumartesi günü Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve diğer illerde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı - 5

4 Eylül Pazar günü Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve diğer illerde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı - 6

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da 3 Eylül Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken en düşük hava sıcaklığı 22 en yüksek hava sıcaklığı 29 derece olacak.

İstanbul ve diğer illerde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı - 7

İstanbul'da 4 Eylül Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken en düşük hava sıcaklığı 22 en yüksek hava sıcaklığı 27 derece olacak.

İstanbul ve diğer illerde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı - 8

5 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve diğer illerde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı - 9

6 EYLÜL SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Salı günü yurdun tamamında açık bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklıklar mevsim normallerinde geçecek.

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