İstanbul ve İzmir için art arda uyarılar: Meteorolojiden turuncu kodlu alarm!

Türkiye'nin batısı yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul'da yağmur dün geceden bu yana etkili oluyor. İzmir'de ise sağanak nedeniyle turuncu kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul ve İzmir için art arda uyarılar: Meteorolojiden turuncu kodlu alarm! - 1

Türkiye'nin batısı dün gece saatlerinden bu yana yağışlı havanın etkisi altına girdi.

İstanbul yeni güne sağanak yağışlı havayla başladı. İzmir için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

İzmir'in yanısıra, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman'a ise sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul ve İzmir için art arda uyarılar: Meteorolojiden turuncu kodlu alarm! - 2

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BU AKŞAMA KADAR SÜRECEK

İstanbul'da dün yerel olarak etkili olan yağış, bu sabah kent geneline yayıldı.

Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Yolda oluşan su birikintilerinden kaçmak isteyenler ise atlayarak yürüdü.

AKOM yağışların akşam saatlerine kadar yer yer etkili olacağını belirterek vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul ve İzmir için art arda uyarılar: Meteorolojiden turuncu kodlu alarm! - 3

İZMİRLİLER DİKKAT! TURUNCU KODLU UYARI YAPILDI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yapılan tahminde İzmir için turuncu kodlu uyarıda bulunulduğunu bildirdi.

Uyarı notunda, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

İstanbul ve İzmir için art arda uyarılar: Meteorolojiden turuncu kodlu alarm! - 4

TRAKYA'DA DA YAĞMUR VAR

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiği, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Öte yandan yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

İstanbul ve İzmir için art arda uyarılar: Meteorolojiden turuncu kodlu alarm! - 5

İç Ege (Denizli hariç), Marmara'nın güneyi (Balıkesir'in güneydoğusu, Bursa ve Bilecik'in güneyi) ve İç Anadolu'nun güneyi (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray) ile Eskişehir ve Isparta çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yükseklerinde 80 km/saat) bekleniyor.

İstanbul ve İzmir için art arda uyarılar: Meteorolojiden turuncu kodlu alarm! - 6

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

İstanbul ve İzmir için art arda uyarılar: Meteorolojiden turuncu kodlu alarm! - 7

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman.

İstanbul ve İzmir için art arda uyarılar: Meteorolojiden turuncu kodlu alarm! - 8

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

Akom İstanbul için yer yer kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde bugün itibariyle Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi etkili olacak. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

İstanbul'un bugün gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 14-20 derece, yağış miktarı 5-15 kg arasında olması bekleniyor.

18 Mayıs (Pazar): Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu (13°C - 20°C), yerel yağışlar görülebilir.

19 Mayıs (Pazartesi): Az bulutlu ve açık (14°C - 23°C), yağış beklenmiyor.

20 Mayıs (Salı): Parçalı ve çok bulutlu (12°C - 22°C), yağış beklenmiyor.

21 Mayıs (Çarşamba): Parçalı ve çok bulutlu (14°C - 23°C), yağış beklenmiyor.

22 Mayıs (Perşembe): Az bulutlu ve açık (15°C - 25°C), yağış beklenmiyor.

Rüzgar Güney yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (5 - 25 km/sa)

İstanbul ve İzmir için art arda uyarılar: Meteorolojiden turuncu kodlu alarm! - 9

BURSA'DA DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul - Bursa arasında yapılan bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesindeki yer alan bilgiye göre iptal edilen seferler:

* Saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

* 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

* 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

* 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

* 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya.

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