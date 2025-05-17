İstanbul ve İzmir için art arda uyarılar: Meteorolojiden turuncu kodlu alarm!

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

Akom İstanbul için yer yer kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.



İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde bugün itibariyle Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi etkili olacak. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.



İstanbul'un bugün gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 14-20 derece, yağış miktarı 5-15 kg arasında olması bekleniyor.



18 Mayıs (Pazar): Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu (13°C - 20°C), yerel yağışlar görülebilir.



19 Mayıs (Pazartesi): Az bulutlu ve açık (14°C - 23°C), yağış beklenmiyor.



20 Mayıs (Salı): Parçalı ve çok bulutlu (12°C - 22°C), yağış beklenmiyor.



21 Mayıs (Çarşamba): Parçalı ve çok bulutlu (14°C - 23°C), yağış beklenmiyor.



22 Mayıs (Perşembe): Az bulutlu ve açık (15°C - 25°C), yağış beklenmiyor.



Rüzgar Güney yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (5 - 25 km/sa)