İstanbul ve İzmir için art arda uyarılar: Meteorolojiden turuncu kodlu alarm!
Türkiye'nin batısı yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul'da yağmur dün geceden bu yana etkili oluyor. İzmir'de ise sağanak nedeniyle turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Türkiye'nin batısı dün gece saatlerinden bu yana yağışlı havanın etkisi altına girdi.
İstanbul yeni güne sağanak yağışlı havayla başladı. İzmir için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.
İzmir'in yanısıra, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman'a ise sarı kodlu uyarıda bulunuldu.