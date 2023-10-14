İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon (Kamyon takip edildi, tekneye baskın yapıldı)
İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Kaçak göçmenleri İzmir’de bir tekneye götürdüğü tespit edilen kamyon takip edildi, tekneye operasyon yapıldı. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
İstanbul polisi “Projeli Örgütlü Göçmen Kaçakçılığı” soruşturması kapsamında, göçmen kaçakçılarına yönelik farklı tarihlerde 11 ayrı operasyon yaptı.
Yapılan operasyonlarda organizatörlük yaptığı belirlenen toplam 19 şüpheli yakalandı.