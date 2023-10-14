İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon (Kamyon takip edildi, tekneye baskın yapıldı)

İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Kaçak göçmenleri İzmir’de bir tekneye götürdüğü tespit edilen kamyon takip edildi, tekneye operasyon yapıldı. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon (Kamyon takip edildi, tekneye baskın yapıldı) - 1

İstanbul polisi “Projeli Örgütlü Göçmen Kaçakçılığı” soruşturması kapsamında, göçmen kaçakçılarına yönelik farklı tarihlerde 11 ayrı operasyon yaptı.

Yapılan operasyonlarda organizatörlük yaptığı belirlenen toplam 19 şüpheli yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon (Kamyon takip edildi, tekneye baskın yapıldı) - 2

Şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda aynı zamanda 425 kaçak göçmen de yakalandı.

Göçmen kaçakçılarının kullandığı 9 araç, bot, yelkenli tekneye ise el konuldu.

İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon (Kamyon takip edildi, tekneye baskın yapıldı) - 3

İZMİR’E GİDEN KAMYONA OPERASYON

Ekipler göçmen kaçakçılarına yönelik yaptıkları çalışmaların devamında bir kamyonla çok sayıda göçmenin İzmir’e götürüleceği yönünde bilgi aldı.

İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon (Kamyon takip edildi, tekneye baskın yapıldı) - 4

Kamyonu takibe alan ekipler, dün İzmir’de göçmenler tekneye aktarılırken suçüstü operasyon yaptı.

İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon (Kamyon takip edildi, tekneye baskın yapıldı) - 5

Aynı anda İstanbul’da da organizatörlük yapanlara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 19 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlarda yakalanan 92 göçmen geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon (Kamyon takip edildi, tekneye baskın yapıldı) - 6

Şüphelilere ait ev, depo ve araçlarda yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız silah, 133 bin 500 TL, 4 bin 910 dolar, 725 euro para, uyku tulumları ve yaşam malzemelerinin bulunduğu havala defterleri, şifreli notlar ve kamyon ele geçirildi.

İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon (Kamyon takip edildi, tekneye baskın yapıldı) - 7

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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