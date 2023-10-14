İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon (Kamyon takip edildi, tekneye baskın yapıldı)

Şüphelilere ait ev, depo ve araçlarda yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız silah, 133 bin 500 TL, 4 bin 910 dolar, 725 euro para, uyku tulumları ve yaşam malzemelerinin bulunduğu havala defterleri, şifreli notlar ve kamyon ele geçirildi.