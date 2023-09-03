İstanbul ve İzmir’de orman yangını (Ekiplerin müdahalesi sürüyor)

İstanbul ve İzmir’de orman yangını çıktı.

İstanbul’daki yangın, Sultangazi ilçesindeki Kent Ormanı’nda çıktı. Ekiplerin, alevlerle mücadelesi sürerken, yangın nedeniyle oluşan dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.

İkinci yangın haberi ise İzmir’den geldi. Selçuk ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.