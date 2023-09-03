İstanbul ve İzmir’de orman yangını (Ekiplerin müdahalesi sürüyor)

İstanbul ve İzmir’de orman yangını çıktı. İstanbul Sultangazi’deki yangın nedeniyle oluşan dumanlar, kentin birçok noktasından görülebiliyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. İzmir’deki yangın ise Selçuk ilçesinde çıktı. Selçuk’ta alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İstanbul ve İzmir’de orman yangını (Ekiplerin müdahalesi sürüyor) - 1

İstanbul ve İzmir’de orman yangını çıktı.

İstanbul’daki yangın, Sultangazi ilçesindeki Kent Ormanı’nda çıktı. Ekiplerin, alevlerle mücadelesi sürerken, yangın nedeniyle oluşan dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.

İkinci yangın haberi ise İzmir’den geldi. Selçuk ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul ve İzmir’de orman yangını (Ekiplerin müdahalesi sürüyor) - 2

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE ORMAN YANGINI

İstanbul Sultangazi’de bulunan Kent Ormanı’nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan dumanlar, İstanbul’un birçok noktasından görülebiliyor.

İstanbul ve İzmir’de orman yangını (Ekiplerin müdahalesi sürüyor) - 3

Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul ve İzmir’de orman yangını (Ekiplerin müdahalesi sürüyor) - 4

Yangının oluşturduğu dumanlar, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

İstanbul ve İzmir’de orman yangını (Ekiplerin müdahalesi sürüyor) - 5

İZMİR’DE ORMAN YANGINI

Izmir’in Selçuk ilçesinde orman yangını çıktı.

Barutçu Mahallesi’nde başlayan yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, 2 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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