İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı

İstanbul ve Kırklareli'ni sel vurdu. Dün akşam saatlerinde Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yola dönen yollarda ise otomobiller su altında kaldı. Meteoroloji'nin Trakya için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli'nde sel felaketi yaşandı. İğneada'da dereler taştı ve turizm tesisindeki birçok bungalov ev sürüklendi. Kaybolan 6 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Hala haber alınamayan 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 1

İSTANBUL

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 2

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 3

Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 4

Yağış nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 5

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkati çekti.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 6

Başakşehir'de evlerini su basan 3 kişinin üşütme şikayetiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin acil servisine başvurduğu, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle yağmur giderlerinin geri tepmesi sonucu hastanenin zemin ve bodrum katlarındaki belirli noktalarda su birikintileri oluştuğu belirtildi. Durumun, acil servis, yoğun bakım ve ameliyathaneler dahil hastanedeki sağlık işleyişini etkilemediği, hastaların nakledilmesi gibi bir duruma yol açmadığı bilgisi verildi.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 7

Başakşehir'de sele kapılarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının cenazesi de bu hastanenin morguna kaldırıldı.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 8

GECEKONDU ÇÖKTÜ

Halkalı Cemevi'nin yakınındaki dere, yağmur nedeniyle taştı. Cemevinin cenaze bölümünü su basarken buradaki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı.

Taşma nedeniyle derenin kenarındaki gecekondu çöktü. Ayrıca, bir araç da gecekondunun bahçesine girdi.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 9

Derenin kenarındaki 6 katlı binanın altındaki bodrumunu su bastı.

İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için çalışma yaptı. İş makineleri sel nedeniyle meydana gelen dere yatağındaki enkazı kaldırmaya başlarken, dere kenarındaki bazı binalar da tahliye edildi. Su basan binalardaki suları tahliye çalışmaları sürerken, bazı binalarda temizlik çalışmalarına başlandı.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 10

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki Halkalı Gümrük Müdürlüğü yerleşkesinin sahil tarafı da taşkınlar nedeniyle su altında kaldı.

Bölgedeki bir kafe ve restoranda çalışanlar ile buradaki müşterilerin ve Halkalı Gümrük Müdürlüğünde farklı noktalarda mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Mahsur kalanların bir kısmı, restoranın ve müdürlüğün çatısına çıktı.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 11
İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 12

İtfaiye ekipleri ve bazı Gümrük Müdürlüğü çalışanlarının suda telefon ışığıyla arama yaparak mahsur kalanları kurtarmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan itfaiyenin, yardım edilmesi yönünde sesler geldiğini duyduğu bölgelere yönelerek de aramalarını sürdürdüğü gözlendi.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 13

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada, gün boyu Karadeniz'e kıyı ilçelerde görülen sağanak yağışın akşam saatlerinde, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca'da şiddetini artırarak ani sağanak geçişleri başladığı ve yağışın 21.00 sıralarında etkisini kaybettiği belirtildi.

Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak sonucu metrekareye Arnavutköy'de 128, Beykoz'da 37, Sarıyer'de 28, Çatalca'da 21, Silivri 15 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2 bin 315 personel, 1167 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan toplam 1920 ihbara müdahale ettiği vurgulandı.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 14

Eyüsultan Pirinçci Mahallesi'nde bir ahırda 100'ün üzerinde büyükbaş hayvanın mahsur kaldığı ve hayvanların jandarma ile itfaiye ekiplerince kurtarıldığı bildirilen açıklamada, aralıklı yağış geçişlerinin bugün öğle saatlerine kadar bölgesel olarak etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Başakşehir Sular Vadisi'nde selde sürüklenen 1 kadın ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta bodrum kattan su baskını sonrası yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 15

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da yaptığı açıklamada, kentin kuzey bölümünde etkili olan yağışın yaklaşık 2,5-3 saatte yaklaşık 130 kiloya ulaştığını belirterek, anlık yağış yoğunluğu esnasında bir kısım ana arterlerde ve köprü geçişlerinde göllenmeler olsa da hızlı bir şekilde suyun tahliyesinin gerçekleştiğini kaydetti.
Ayamama Deresi çok yüksek oranda kabarmış olsa da suyun doğal akışında aktığını söyleyen İmamoğlu, Kayaşehir Metro İstasyonu'nun göllenme ve sel suları yaşanması nedeniyle kapatıldığını belirtti.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 16

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzeyinde yer alan ilçelerde dün saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 17

Açıklamada, su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşların da selden kısmen etkilendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1150, belediyelere ise 2540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.

Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1754 ev ve iş yeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."

Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin verilmeye devam ettiği bildirilen açıklamada, selde Başakşehir'de Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece'de Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe'nin (32) hayatını kaybettiği aktarıldı.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 18

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 19

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı ve suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başladı.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 20

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaştı.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 21

Bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklendi.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 22

İğneada beldesindeki selde kaybolan 4 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 23

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 24

Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 25

Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 26

Ekipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 27

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 28
İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 29
İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 30
İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 31
İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 32
İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 33
İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 34
İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 5 can kaybı - 35
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