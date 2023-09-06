İstanbul ve Kırklareli'nde sel felaketi: 6 can kaybı
İstanbul ve Kırklareli'ni sel vurdu. Dün akşam saatlerinde Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yola dönen yollarda ise otomobiller su altında kaldı. Meteoroloji'nin Trakya için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli'nde sel felaketi yaşandı. İğneada'da dereler taştı ve turizm tesisindeki birçok bungalov ev sürüklendi. Kaybolan 6 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Hala haber alınamayan 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
İSTANBUL
İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.