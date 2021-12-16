İstanbul ve Trakya'da kar yağışı başladı

SİLİVRİ'DE SULU KAR

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da da beklenen kar yağışı başladı. Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Sulu bir şekilde etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniliyor.