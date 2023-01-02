İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiği belirtildi.