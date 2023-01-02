İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama

İstanbul ve Trakya'nın bazı bölgelerde yoğun sis etkili oldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada sisin önümüzdeki günlerde de etkili olacağı belirtildi.

İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 1

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yoğun sisin İstanbul ve Trakya'da 6 Ocak Cuma gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 2

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiği belirtildi.

İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 3

6 Ocak'a kadar etkili olması beklenen sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 4
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 5
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 6
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 7
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 8
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 9
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 10
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 11
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 12
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 13
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 14
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 15
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 16
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 17
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 18
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 19
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 20
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 21
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis: Ne kadar sürecek? Meteoroloji'den açıklama - 22

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