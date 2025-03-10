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İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2025: Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyası şartları neler, hibe ve kredi tutarı ne kadar?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2023 yılında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası için 2025 yılında da başvurular sürüyor. Olası bir depremde ağır hasar alabilecek konutların dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyasında bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi imkanı sunuluyor. Yarısı Bizden Kampanyası kira desteği ne kadar?

İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2025: Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyası şartları neler, hibe ve kredi tutarı ne kadar? - 1

İstanbul'da kentsel dönüşüm süreci sürüyor. Bakan Murat Kurum, 2025 yılı Yarısı Bizden Kampanyası başvurularının alınmaya devam ettiğini paylaşmıştı. Konut veya iş yeri sahiplerine dönüşüm için verilen kredilerde sıfır faiz  uygulanıyor ve hak sahipleri 10 yıl vadede ödemelerini yapabiliyor. İşte, 2025 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru detayları...

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2025: Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyası şartları neler, hibe ve kredi tutarı ne kadar? - 2

YARISI BİZDEN KAMPANYASI HİBE VE KREDİ TUTARI NE KADAR?

Söz konusu kentsel dönüşüm kampanyası kapsamında Bakanlık hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi veriyor.

Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor.

Bu destekten faydalananlar evlerini ve iş yerlerini yüklenici firma ile yeniden inşa ettirebiliyor. Sıfır faiz uygulanan kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.

Alan bazlı büyük dönüşümlerde de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanıyor ve 700 bin TL’lik hibe desteği kullanılabiliyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor arta kalan borç yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2025: Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyası şartları neler, hibe ve kredi tutarı ne kadar? - 3

YARISI BİZDEN KAMPANYASI KİRA DESTEĞİ

2025 yılından itibaren geçerli olmak koşuluyla kira desteği İstanbul’da 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıldı. Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıldı.

Öte yandan dönüşüm kampanyasından faydalanacaklara tek seferde 100 bin TL tahliye desteği sunuluyor.

İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2025: Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyası şartları neler, hibe ve kredi tutarı ne kadar? - 4

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIR?

İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında da yüzde 10 oranında ödemeler gerçekleşir.

İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2025: Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyası şartları neler, hibe ve kredi tutarı ne kadar? - 5

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kentsel dönüşüm projesine başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU EKRANI

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