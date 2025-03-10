İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2025: Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyası şartları neler, hibe ve kredi tutarı ne kadar?

YARISI BİZDEN KAMPANYASI HİBE VE KREDİ TUTARI NE KADAR?

Söz konusu kentsel dönüşüm kampanyası kapsamında Bakanlık hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi veriyor.



Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor.



Bu destekten faydalananlar evlerini ve iş yerlerini yüklenici firma ile yeniden inşa ettirebiliyor. Sıfır faiz uygulanan kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.



Alan bazlı büyük dönüşümlerde de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanıyor ve 700 bin TL’lik hibe desteği kullanılabiliyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor arta kalan borç yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.