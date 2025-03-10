İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2025: Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyası şartları neler, hibe ve kredi tutarı ne kadar?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2023 yılında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası için 2025 yılında da başvurular sürüyor. Olası bir depremde ağır hasar alabilecek konutların dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyasında bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi imkanı sunuluyor. Yarısı Bizden Kampanyası kira desteği ne kadar?
İstanbul'da kentsel dönüşüm süreci sürüyor. Bakan Murat Kurum, 2025 yılı Yarısı Bizden Kampanyası başvurularının alınmaya devam ettiğini paylaşmıştı. Konut veya iş yeri sahiplerine dönüşüm için verilen kredilerde sıfır faiz uygulanıyor ve hak sahipleri 10 yıl vadede ödemelerini yapabiliyor. İşte, 2025 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru detayları...