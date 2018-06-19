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İstanbul Yeşilköy'de su baskınları

Anadolu Ajansı

İstanbul Bakırköy'ün Yeşilköy mahallesinde yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin bodrum katı su ile doldu.

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    İstanbul'da etkili olan yağmur bazı ilçelerde su baskınlarına sebep oldu.

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    Bakırköy Yeşilköy Mahallesi 'nde bulunan çok sayıda apartmanın bodrum katlarını su bastı.

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    Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

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    Bazı binaların altında bulunan kapalı otoparklardaki otomobiller de su altında kaldı.

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    Su baskınlarının yaşandığı bina önlerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri su tahliye çalışması başlattı.
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    Çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterirken, her yağmurda yaşanan su baskınlarına yetkililerin çözüm bulmasını istedi. 

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