İstanbul Yeşilköy'de su baskınları
Anadolu Ajansı
İstanbul Bakırköy'ün Yeşilköy mahallesinde yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin bodrum katı su ile doldu.
-
1
İstanbul'da etkili olan yağmur bazı ilçelerde su baskınlarına sebep oldu.
-
2
Bakırköy Yeşilköy Mahallesi 'nde bulunan çok sayıda apartmanın bodrum katlarını su bastı.
-
3
Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.
-
4
Bazı binaların altında bulunan kapalı otoparklardaki otomobiller de su altında kaldı.
-
5Su baskınlarının yaşandığı bina önlerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri su tahliye çalışması başlattı.
-
6
Çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterirken, her yağmurda yaşanan su baskınlarına yetkililerin çözüm bulmasını istedi.
-
7
-
8