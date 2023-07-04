İstanbul yollarında tehlikeli anlar | Ön kaldıran da var, ayaklarını sağa sola savuran da

İstanbul’da Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolların boş olmasını fırsat bilen bazı motosiklet sürücüleri, seyir halindeyken kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye atan hareketler yaptı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul yollarında tehlikeli anlar | Ön kaldıran da var, ayaklarını sağa sola savuran da - 1

İstanbul’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde yolların boş olmasını fırsat bilen bazı motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculukları çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Motosiklet sürücülerinin yaptığı tehlikeli hareketler, trafikteki diğer sürücülere zorlu anlar yaşattı.

İlk görüntüde Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’nda plakasının tespit edilmemesi için yukarı katlayarak saklayan motosiklet sürücüsü, ön kaldırarak hem kendisini hem de çevredeki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul yollarında tehlikeli anlar | Ön kaldıran da var, ayaklarını sağa sola savuran da - 2

Kemerburgaz Hasdal yönünde yaklaşık 10 kişilik motosikletli grup, motosikletlerinin ön tekerleklerini kaldırarak sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul yollarında tehlikeli anlar | Ön kaldıran da var, ayaklarını sağa sola savuran da - 3

Bakırköy Sahil Yolu’nda motosikletin ön tekerini kaldırarak bir süre ilerleyen sürücü, aynı yönde seyir halindeki bir otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbul yollarında tehlikeli anlar | Ön kaldıran da var, ayaklarını sağa sola savuran da - 4

Küçükçekmece Florya’da 34 GZG 335 plakalı motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerinde bacaklarını uzatarak ilerlerken o anlar aynı yöndeki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul yollarında tehlikeli anlar | Ön kaldıran da var, ayaklarını sağa sola savuran da - 5

Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde ayaklarını sağa sola savurarak ilerleyen motosiklet sürücüsü başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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