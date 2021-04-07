İstanbul yolunu fareler bastı

Tekirdağ’da aç kalan fareler İstanbul-Tekirdağ yolunu bastı. Yolda yiyecek arayan fareler zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdi.

İHA 07.04.2021 - 11:53 | Son Güncelleme : 07.04.2021 - 11:58

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Şehir merkezinde aç kalan fareler, İstanbul - Tekirdağ çevre yolunu bastı.
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Asfalta çıkan fareler emniyet şeridinde yiyecek bir şeyler aradı.
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Trafiğin yoğun olmasına karşın emniyet şeridinde görülen fareler, zaman zaman yoldan geçen araçların altında ezilme tehlikesi geçirdi.
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Boyutlarının büyük olmasıyla da dikkat çeken yol basan fareleri görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
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Ayrıca yolun kenarındaki otların arasında çok sayıda fare deliği olduğu gözlendi.
İstanbul yolunu fareler bastı - 6
İstanbul yolunu fareler bastı - 7
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