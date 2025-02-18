İstanbul'a 30 cm kar... Okullar tatil olabilir | Kandilli: Her yerde kar topu oynanacak
Karadeniz üzerinden soğuk hava yola çıktı. İstanbul'a gelecek olan soğuk hava kütlesiyle birlikte görülecek kar yağışının 4 gün etkili olması bekleniyor. Kandilli Rasathanesi'nden uzmanlar, bu sefer İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olacağını belirtti. Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile'nin yanı sıra Çamlıca, Aydos ve Kayışdağı gibi yüksek yerlerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar çıkması bekleniyor.
İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle birlikte görülecek kar yola çıktı.
Okulların tatil olma olasığı var.