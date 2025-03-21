İstanbul'a bahar havası geri geliyor: Hafta sonu havalar ısınıyor

BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor.