İstanbul'a beklenen kar geldi: AKOM'dan son dakika uyarısı (Kar yağışı ne kadar sürecek?)

Yurtta bugünden itibaren İstanbul'un da dahil olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarının ardından beklenen kar geldi. Kentin bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen kar yağışının cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Megakentte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün ve perşembe günkü bazı uçuşlar iptal edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle donmalara su borularında oluşabilecek arızalara karşı İstanbulluları SMS göndererek uyardı.

İstanbul'a beklenen kar geldi: AKOM'dan son dakika uyarısı (Kar yağışı ne kadar sürecek?) - 1

Birçok bölgede mevsim normallerinin de üzerine hava sıcaklıkları yerini soğuk havaya bıraktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a beklenen kar geldi: AKOM'dan son dakika uyarısı (Kar yağışı ne kadar sürecek?) - 2

İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerinde aralıklarla kar etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken bazı yerlerde de hafif şekilde etkisini gösteriyor.

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İstanbul'a beklenen kar geldi: AKOM'dan son dakika uyarısı (Kar yağışı ne kadar sürecek?) - 3

Kar yağışı, Anadolu Yakası'nın Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde aralıklarla tipi şeklinde, Avrupa Yakası'nın Beylikdüzü ilçesinde hafif görülüyor. Aydos Tepesi'nde de kar aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'a beklenen kar geldi: AKOM'dan son dakika uyarısı (Kar yağışı ne kadar sürecek?) - 4

Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.

İstanbul'a beklenen kar geldi: AKOM'dan son dakika uyarısı (Kar yağışı ne kadar sürecek?) - 5

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'da, belediye birimlerinin yanı sıra Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle olumsuz hava koşullarına karşı koordinasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul'a beklenen kar geldi: AKOM'dan son dakika uyarısı (Kar yağışı ne kadar sürecek?) - 6

İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının etkili olmaya başladığı aktarılan açıklamada, Meteoroloji tahminlerine göre, yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı, buzlanmaya karşı gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde tuzlama çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Kar yağışına karşı Kuzey Marmara Otoyolu ekiplerinin 99 ton tuz, 22 ton solüsyon, ICA ekiplerinin 74 ton tuz, 26 ton solüsyon, 7 ton üre, İBB yol bakım ekiplerinin 65 ton tuz kullandığı vurgulanan açıklamada, şu ana kadar 462'si erkek, 76'sı kadın toplam 538 kişinin İBB tesislerinde misafir edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, sokak hayvanlarının beslenmesi için de İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıttığı bildirildi.

İstanbul'a beklenen kar geldi: AKOM'dan son dakika uyarısı (Kar yağışı ne kadar sürecek?) - 7

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR AZALTILDI

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarına karşı hava trafiğinde de önlemler alınıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edileceği açıklandı. 

AJET: BAZI SEFERLERİMİZ İPTAL EDİLDİ

AJet, 3 gün boyunca bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.

İstanbul'a beklenen kar geldi: AKOM'dan son dakika uyarısı (Kar yağışı ne kadar sürecek?) - 8

SİS VE PUS GERİ DÖNÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.

İstanbul'a beklenen kar geldi: AKOM'dan son dakika uyarısı (Kar yağışı ne kadar sürecek?) - 9

3 BÜYÜKŞEHİR'DE HAVA DURUMU

Bugün İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğinin altını çizen Macit, "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz. İstanbul'da hava 11 derece olacak, sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek." şeklinde konuştu.

Ankara'da yağış beklentisinin söz konusu olmadığını dile getiren Macit, başkentte salı günü sağanak, bugün ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.

Macit, Ankara'da 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.

İzmir'de de yağış beklenmediğini ancak salı günü sağanak yağışın etkili olacağını vurgulayan Macit, "İzmir'de sıcaklıkların 17 dereceden 8 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a beklenen kar geldi: AKOM'dan son dakika uyarısı (Kar yağışı ne kadar sürecek?) - 10

İSKİ'DEN MESAJ

İSKİ'den ise İstanbullulara sms gönderildi.

Mesajda "İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir." denildi.

Açıklamada, alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceğinin unutulmaması vurgulandı.

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