İstanbul'a beklenen kar geldi: AKOM'dan son dakika uyarısı (Kar yağışı ne kadar sürecek?)
Yurtta bugünden itibaren İstanbul'un da dahil olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarının ardından beklenen kar geldi. Kentin bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen kar yağışının cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Megakentte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün ve perşembe günkü bazı uçuşlar iptal edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle donmalara su borularında oluşabilecek arızalara karşı İstanbulluları SMS göndererek uyardı.
Birçok bölgede mevsim normallerinin de üzerine hava sıcaklıkları yerini soğuk havaya bıraktı.