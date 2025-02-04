İstanbul'a beklenen kar geldi: Uçuşlar iptal edildi, AKOM ve İSKİ'den uyarı

Yurtta bugünden itibaren İstanbul'un da dahil olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarının ardından beklenen kar geldi. Kentin bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağ yağışı başladı. Megakentte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün ve perşembe günkü bazı uçuşlar şimdiden iptal edildi. AKOM, cuma sabah saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağını bildirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle donmalara su borularında oluşabilecek arızalara karşı İstanbulluları SMS göndererek uyardı.

İstanbul'a beklenen kar geldi: Uçuşlar iptal edildi, AKOM ve İSKİ'den uyarı - 1

Birçok bölgede mevsim normallerinin de üzerine hava sıcaklıkları yerini soğuk havaya bıraktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a beklenen kar geldi: Uçuşlar iptal edildi, AKOM ve İSKİ'den uyarı - 2

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

Çekmeköy'de kar yağdığı görüldü.

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İstanbul'a beklenen kar geldi: Uçuşlar iptal edildi, AKOM ve İSKİ'den uyarı - 3

AKOM'DAN UYARI

AKOM ise, günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

Raporda Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yurda giriş yaptığı belirtildi.

Dün 7 derecelerde seyreden sıcaklığın gece saatlerinde 4 dereceye kadar gerileyeceğine dikkat çeken AKOM, cuma sabah saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.

İstanbul'a beklenen kar geldi: Uçuşlar iptal edildi, AKOM ve İSKİ'den uyarı - 4

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR AZALTILDI

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarına karşı hava trafiğinde de önlemler alınıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edileceği açıklandı. 

AJET: BAZI SEFERLERİMİZ İPTAL EDİLDİ

AJet, 3 gün boyunca bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.

İstanbul'a beklenen kar geldi: Uçuşlar iptal edildi, AKOM ve İSKİ'den uyarı - 5

SİS VE PUS GERİ DÖNÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.

İstanbul'a beklenen kar geldi: Uçuşlar iptal edildi, AKOM ve İSKİ'den uyarı - 6

3 BÜYÜKŞEHİR'DE HAVA DURUMU

Bugün İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğinin altını çizen Macit, "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz. İstanbul'da hava 11 derece olacak, sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek." şeklinde konuştu.

Ankara'da yağış beklentisinin söz konusu olmadığını dile getiren Macit, başkentte salı günü sağanak, bugün ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.

Macit, Ankara'da 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.

İzmir'de de yağış beklenmediğini ancak salı günü sağanak yağışın etkili olacağını vurgulayan Macit, "İzmir'de sıcaklıkların 17 dereceden 8 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a beklenen kar geldi: Uçuşlar iptal edildi, AKOM ve İSKİ'den uyarı - 7

İSKİ'DEN MESAJ

İSKİ'den ise İstanbullulara sms gönderildi.

Mesajda "İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir." denildi.

Açıklamada, alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceğinin unutulmaması vurgulandı.

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