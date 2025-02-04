İstanbul'a beklenen kar geldi: Uçuşlar iptal edildi, AKOM ve İSKİ'den uyarı

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR AZALTILDI

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarına karşı hava trafiğinde de önlemler alınıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edileceği açıklandı.

AJET: BAZI SEFERLERİMİZ İPTAL EDİLDİ

AJet, 3 gün boyunca bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.