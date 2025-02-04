İstanbul'a beklenen kar geldi: Uçuşlar iptal edildi, AKOM ve İSKİ'den uyarı
Yurtta bugünden itibaren İstanbul'un da dahil olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarının ardından beklenen kar geldi. Kentin bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağ yağışı başladı. Megakentte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün ve perşembe günkü bazı uçuşlar şimdiden iptal edildi. AKOM, cuma sabah saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağını bildirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle donmalara su borularında oluşabilecek arızalara karşı İstanbulluları SMS göndererek uyardı.
Birçok bölgede mevsim normallerinin de üzerine hava sıcaklıkları yerini soğuk havaya bıraktı.