İstanbul'a deprem adım adım yaklaşıyor. "Tehlike yakın ve çok yüksek, Büyükçekmece'den Eminönü'ne kırılmamış fay var"
07.02.2026 16:12
Son Güncelleme: 07.02.2026 16:46
İHA
Olası Marmara depreminin yaklaştığını dile getiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, İstanbul'da 7'ye yakın büyüklükte bir depremin olacağını ifade etti. Deprem tehlikesinin yüksek ve yakın olduğunu dile getiren Pampal, "Büyükçekmece açıklarından Eminönü'ne kadar olan kesiminde kırılmamış bir parça var." dedi.
6 Şubat depremlerinden sonra gözler olası Marmara depremine çevrildi.
Depremin adım adım yaklaştığını söyleyen uzmanların tahmini deprem büyüklüğünün 7 ve üzerinde olacağı yönünde.
Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana'nın Kozan ilçesinde "Deprem Gerçeğiyle Yaşamak" adıyla düzenlenen panele katıldı.
Pampal, İstanbul için en büyük riskin Marmara Denizi içindeki kırılmamış segment olduğuna dikkat çekti.
Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunun İstanbul'un Avrupa yakasının güneyinden, kıyıya paralel şekilde Silivri açıklarından Tekirdağ ve Ganos'a kadar uzandığını dile getiren Pampal, "1912'de Ganos Fayı kırıldı ve 7,3'lük deprem üretti. Sonra doğuya doğru kırılmalar devam etti. 2009 ve 2011'de 5,5 ve 5,9'luk depremler oldu. 23 Nisan 2024'te 6,2'lik deprem İstanbul'a iyice yaklaştı." dedi.
"BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLARINDAN EMİNÖNÜ'NE KADAR"
1766'da İstanbul'u yıkan iki depremin de bu fay üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Pampal, "Bu fayın doğuya doğru, Büyükçekmece açıklarından Eminönü'ne kadar olan kesiminde kırılmamış bir parça var. Bu yaklaşık 30–35 kilometre civarında. Deniz altında olduğu için net konuşamıyoruz ama bu parça kırılmadı ve kırılacak." şeklinde konuştu.
"7'YE YAKIN BÜYÜKLÜKTE DEPREM"
23 Nisan'dan sonra 6,5–7,0 arasında bir deprem daha olacağını dile getiren Pampal, "7'ye yakın büyüklükte bir depremi İstanbul maalesef yaşayacak. Bu fay kırılacak ve süreç tamamlanmış olacak. İstanbul'un deprem tehlikesi oldukça yüksek ve yakın. Çünkü tekrarlanma süresi dolmuş görünüyor." diyerek sözlerini sürdürdü.
GÜNEY KOL İÇİN UYARI
Sadece kuzey kolun değil, güney kolun da risk taşıdığının altını çizen Pampal, şöyle devam etti:
"Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde de yıkıcı deprem beklentisi var. İznik–Gemlik–Pamukova arasında uzanan fay, 1065'ten sonra kırılmamış. 1065'te 7 büyüklüğünde deprem üretmiş ve İznik'in bir kısmını sular altına gömmüş. Bu fayın 7–7,5 arası deprem üretme potansiyeli var. Kırılması hâlinde İstanbul'u, Bursa'yı, İznik'i ve Orhangazi'yi etkileyecektir. Marmara depremleri maalesef bekleniyor, tehlike yüksek. Riskleri azaltmaktan başka çare yok."