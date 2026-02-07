İstanbul'a deprem adım adım yaklaşıyor. "Tehlike yakın ve çok yüksek, Büyükçekmece'den Eminönü'ne kırılmamış fay var"

1766'da İstanbul'u yıkan iki depremin de bu fay üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Pampal, "Bu fayın doğuya doğru, Büyükçekmece açıklarından Eminönü'ne kadar olan kesiminde kırılmamış bir parça var. Bu yaklaşık 30–35 kilometre civarında. Deniz altında olduğu için net konuşamıyoruz ama bu parça kırılmadı ve kırılacak." şeklinde konuştu.

"7'YE YAKIN BÜYÜKLÜKTE DEPREM"

23 Nisan'dan sonra 6,5–7,0 arasında bir deprem daha olacağını dile getiren Pampal, "7'ye yakın büyüklükte bir depremi İstanbul maalesef yaşayacak. Bu fay kırılacak ve süreç tamamlanmış olacak. İstanbul'un deprem tehlikesi oldukça yüksek ve yakın. Çünkü tekrarlanma süresi dolmuş görünüyor." diyerek sözlerini sürdürdü.