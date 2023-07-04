İstanbul'a gelen Kırgız üniversite öğrencisi günlerdir kayıp

"PASAPORTUNUN VALİZİNİN KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Yaşananları anlatan Hakan Ç. “Yani, dedim küçücük kız bana ne yapabilir ki? Kapıyı kilitledim. Kızı da üst kata çıkardım direkt uyudu kız zaten. 'Annem ararsa bana haber ver' dedi, tamam dedim. Sabah bakarız dedim. Sabah kahvaltı yaptık. Kahvaltı sonrasında bizim yan tarafımızda bir esnaf ablamız var. O da Özbek, Rusça biliyor. Ablayı çağırdım, Abla dedim 'Bir kız var, biz kızla anlaşamadık. Bir de sen konuş kızla.' Abla kızla konuştu, ablaya da aynı şekilde Bulgaristan'a gitmesi gerektiğini, işte pasaportunun, valizinin kaybolduğunu söyledi. Biz kıza yardımcı olmaya çalıştık ve hiçbir şekilde yardımcı olamadık. Anlattıkları şeyler de biraz çelişkiliydi. En son kız ablada kaldı sonrası bende değil. Bize birşey sormadı biz ona sorduk. Sorduklarımızı da çelişkili cevapladı. Pasaportuna ulaşalım diyoruz 'Yok hayır benim önce valizimi bulmam lazım' diyor. Biz dedik hani bir şekilde pasaportuna ulaşsak falan. Sonra abla kızı iki defa polise götürdü. Sonrasına ben vakıf değilim." dedi.



“KORKMUŞ BİR HALİNİ GÖRMEDİM TEDİRGİNLİK VARDI"



Esnaf Hakan Ç, “Benimle gece 1 saatlik bir sohbet oldu. Sabah 10.30 civarı ablanın yanına geçti. Kendi isteğiyle o ablanın yanına geçti, ablanın da lokantası var zaten. Oradan abla evine götürdü kızı. O gece yani 24 Haziran gecesi saat 02.20'de, sabah ablanın evine gitti, 25 Haziran gecesi de abla karakola götürdü. Ondan sonrası biz de yok. Korkmuş bir halini görmedim açıkçası da tedirginlik vardı. Zaten annesine attığı ses kaydında da, “İşte bana para gönder. Benim Bulgaristan'a gitmem lazım. Acil taksi çağır bana para gönder." demiş. Bu benim arkadaşımın telefonu demiş annesine, arkadaşım diye göstermiş beni. Ben kızın görüntüsünü arkadaşıma attım. Sabah arkadaşım gelecekti korku evine. Ben de görüntüsünü çektim zaten 3-4 saniyelik arkadaşıma oğlum gel çabuk dedim, bir tane kız var dedim. Ne yapacağım bilmiyorum dedim. O da tamam geliyorum, dedi" ifadelerini kullandı.