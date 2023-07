İstanbul'a gelen Kırgız üniversite öğrencisi günlerdir kayıp

"ANNESİ KADIKÖY'E GİDİP SOKAK SOKAK ARIYOR"

Jenaj K, “Annesi şu an perişan halde kendisini çok suçluyor. Hani neden ben sosyal medya hesabından attığı mesaja bakmadım? Hani, çünkü Cumartesi günü atılan mesajı Pazartesi günü görüyor. Pazartesi günü perişan halde bize ulaşıyorlar, buradaki vatandaşlara ulaşıyorlar. Bilet alıyor ve İstanbul'a geliyor. Kadıköy'e gidip sokak sokak arıyor. Elçiliğe, konsolosluğa başvuru yapıldı. Şu an yani yapabildiğimizi yaptık. Bulgaristan'da gideceği program 'Work and travel' gibi yani böyle yaz dönemi için üç aylık, iki aylık gibi. Zaten, okul başlayana kadar orada çalışıp okuluna devam edecekti. Şirket yatacak yer hazır, yemeğiniz herşeyiniz bizden, birşeye ihtiyacınız yok ondan dolayı kızın cebinde 50 euro vardı." dedi.



"POLİSE GÖTÜRMEMİ İSTEMEDİ"



Jazgül Shamuratova'nın Kadıköy'de yanında kaldığı esnaf Hakan Ç., “24 Haziran saat gece 02.20 suları. Ben dükkanımdan kapıyı açtım çay içmeye çıktım, korku evi işletmesi sahibiyim, Ziverbey'de korku evi işletiyorum. Sokakta kimse yoktu, sadece ben vardım. Rusça bir şeyler konuştu anlamadım zaten. Telefon dedi, tamam dedim telefonumu verdim. Birkaç tane numara çevirdi, numaralar yanlış. Sonra ben 'Instagram'dan kime ulaşacaksan ulaş' dedim. Instagram'dan annesine mesaj attı. Sonra telefonla işi bitti, Rusça konuşmaya başladı. Ben çeviriden ona sordum, sana nasıl yardımcı olabilirim diye. 'Ben Bulgaristan'a, Varna'ya gideceğim. Bana taksi çağır' dedi. Ben de dedim 'Ya bu saatte bir pasaportun yok, kimliğin yok. Hiçbirşeyin yok nasıl olacak?', 'Yok, benim gitmem lazım, Bulgaristan, taksi' deyince, 'Ben seninle uğraşamam' dedim. 'Benim sana yapabileceğim birşey yok. İstiyorsan polise götüreyim' dedim. 'Hayır' dedi. Ben dedim 'Bir şey yapamam dedim senin için.' Sonra, 'Çay içebilir miyim?' dedi. Otur dedim bir çay verdim. Zaten kız belli yorgun, ayakta duramıyor, karnı aç. Dedim, 'Uyumak ister misin?' 'Evet, çok yorgunum gözlerim kapanıyor duramıyorum', dedi. Ben kıza uyuyacağı yeri gösterdim. Sabah dedim bakarız" şeklinde konuştu.