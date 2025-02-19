İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak

İstanbul'da bir haftadır beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Kar yağışının kent genelinde bugün saat 22.00'den sonra etkisini artırması bekleniyor. Kar yağışının 4 gün sürmesi beklenirken, kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Arka arkaya gelen uyarılar nedeniyle İstabul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19-21 Şubat tarihleri arasında bazı uçuşların iptal edilebileceği duyuruldu.

İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak - 1

Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. 

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TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak - 2

Beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı.

İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak - 3

İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak - 4

Dün yayımlanan rapora göre, bugün etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak - 5

SAAT SAAT RAPORLANDI

Bugün saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak - 6

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,
E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,
TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,
Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak - 7

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

Yarın akşamdan itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak - 8

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması ve sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi gerektiğini dile getirdi.

İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak - 9

Hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak - 10

BAKANLIKTAN SEFER İPTALLERİ AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul'da kar ve buzlanma riskine karşı İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. 

Açıklamada sefer iptalleriyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı; 

İstanbul Havalimanında 19 Şubat Çarşamba günü yüzde 15’e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verilmiştir.

Türk Hava Yolları’nın günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat 2025 tarihinde yaklaşık 150 uçuşunun; 21 Şubat 2025 tarihinde ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır.

İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak - 11

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR AZALTILACAK

Sabiha Gökçen Havalimanında ise 19 Şubat Çarşamba günü için uçuşlar ile ilişkili olarak uçuş iptalinin gerekli olmadığı değerlendirilmiştir.

20 Şubat Perşembe günündeki uçuşlar değerlendirilmiş olup ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Pegasus tarafından 46 uçuş, Ajet tarafından 22 uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir.

21 Şubat Cuma günündeki uçuşlar değerlendirilmiş olup ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 15 oranında uçuş iptali yapılmasına, bu kapsamda Pegasus tarafından 68 uçuş, Ajet tarafından 34 uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir.

Her iki havalimanı içinde uçuş ekiplerinin uçuş programları işletmeler tarafından gözden geçirilmiş olup kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapılmıştır.

Uçuş ekiplerindeki nöbetçi sayıları gözden geçirilmiş, gerekli takviyeler işletmeler tarafından yapılmaktadır.

İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak - 12

İptal edilen uçuşların, uçuş bilgisiyle havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi gerekiyor.

İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak - 13

VALİ GÜL'DEN UYARI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti.

Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Gül, resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi.

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