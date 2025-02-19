İstanbul'a kar geri döndü: Sıcaklık hızla düştü, kar fırtınası 22'de başlayacak
İstanbul'da bir haftadır beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Kar yağışının kent genelinde bugün saat 22.00'den sonra etkisini artırması bekleniyor. Kar yağışının 4 gün sürmesi beklenirken, kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Arka arkaya gelen uyarılar nedeniyle İstabul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19-21 Şubat tarihleri arasında bazı uçuşların iptal edilebileceği duyuruldu.
Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
İstanbul'a 30 cm kar... Okullar tatil olabilir | Kandilli: Her yerde kar topu oynanacak