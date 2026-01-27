İstanbul'a kar geri mi dönüyor? Rüzgar terse dönüyor, iki güne dikkat!
27.01.2026 13:38
NTV - Haber Merkezi
Lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, rüzgarın yönünü değiştirmesiyle hızla düşecek. Peki İstanbul'a kar geri mi dönüyor, hava durumu nasıl olacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
Ülke genelinde yeni haftada lodosun etkisiyle sıcaklık arttı. Ancak birçok bölgede, sağanak yağış etkili oluyor. O illerin başında İstanbul ve İzmir geliyor.
Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
PERŞEMBEYE DİKKAT! DENİZ KABARABİLİR
Rüzgar yönünün lodos olmasından kaynaklı sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Dilek Çalışkan'ın özellikle perşembe gününe bir uyarısı var.
“Perşembe günü ülkenin gündemi lodos olacak.” diyen Çalışkan şu beklenen hava durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:
“Özellikle Ege Bölgesi'nde, Bodrum, Kuşadası, Marmaris tarafında rüzgarın hızı 80 kilometreye kadar çıkacak. Aynı zamanda çok şiddetli yağmur var. Ege'de perşembe günü hem yağış hem de şiddetli rüzgar var. Deniz kabarabilir. Edirne ve Çanakkale'de de kuvvetli yağış ihtimali var.”
"İSTANBUL İÇİN DE ZORLAYICI BİR GÜN OLACAK"
Perşembe gününün İstanbul için de zorlayıcı geçeceğini belirten Çalışkan, “Lodosun hızı 50-55 kilometreye çıkarken gün boyu da yağmur var.” dedi.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Peki sıcaklık düşecek mi, İstanbul'a kar yağacak mı?
NTV Meteoroloji Editörü cuma, cumartesi günü özellikle yurdun doğu bölümündeki yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceğini söyledi.
Dilek Çalışkan, “Pazar pazartesi günü ise Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgası sıcaklıkları hissedilir derece düşürecek. Ama bu sadece iki günlük bir düşüş olacak. Bu iki gün boyunca Trakya'nın yüksek kesimlerine kar yağabilir, İstanbul özelinde tahminde bulunmak ise şimdiden doğru olmaz ama ihtimali çok düşük." diyerek megakentte cumadan itibaren rüzgarın lodos yönüne döneceğini ve megakentin çok soğuk olacağını söyledi.
SICAKLIK 22 DERECEYE KADAR ÇIKACAK!
İki günlük soğumanın ardından sıcaklıkların yeniden artacağını açıklayan Çalışkan Libya üzerinden gelen sistemin daha etkili olacağını, “İki günlük soğuk havanın ardından sıcaklıklar önce batıda hızla yükselecek, 4 ve 5 Şubat'ta Marmara'da sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Bu sıcaklık Şubat için çok yüksek." sözleriyle aktardı.