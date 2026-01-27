İstanbul'a kar geri mi dönüyor? Rüzgar terse dönüyor, iki güne dikkat!

Peki sıcaklık düşecek mi, İstanbul'a kar yağacak mı?

NTV Meteoroloji Editörü cuma, cumartesi günü özellikle yurdun doğu bölümündeki yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceğini söyledi.

Dilek Çalışkan, “Pazar pazartesi günü ise Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgası sıcaklıkları hissedilir derece düşürecek. Ama bu sadece iki günlük bir düşüş olacak. Bu iki gün boyunca Trakya'nın yüksek kesimlerine kar yağabilir, İstanbul özelinde tahminde bulunmak ise şimdiden doğru olmaz ama ihtimali çok düşük." diyerek megakentte cumadan itibaren rüzgarın lodos yönüne döneceğini ve megakentin çok soğuk olacağını söyledi.