İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Uçuşlar iptal edildi
Bugün yurt genelinde sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Yarından itibaren İstanbul'un da dahil olduğu birçok kent için kar uyarısı yapıldı. Megakentte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın ve perşembe günü bazı uçuşlar şimdiden iptal edildi.
Birçok bölgede mevsim normallerinin de üzerine çıkan sıcaklık yerini soğuk havaya bırakacak.
Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.