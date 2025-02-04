İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Uçuşlar iptal edildi

Ankara'da yağış beklentisinin söz konusu olmadığını dile getiren Macit, başkentte salı günü sağanak, çarşamba günü ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.



Macit, Ankara'da 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.

İzmir'de de yağış beklenmediğini ancak salı günü sağanak yağışın etkili olacağını vurgulayan Macit, "İzmir'de sıcaklıkların 17 dereceden 8 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.