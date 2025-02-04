İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Uçuşlar iptal edildi

Bugün yurt genelinde sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Yarından itibaren İstanbul'un da dahil olduğu birçok kent için kar uyarısı yapıldı. Megakentte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın ve perşembe günü bazı uçuşlar şimdiden iptal edildi.

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Uçuşlar iptal edildi - 1

Birçok bölgede mevsim normallerinin de üzerine çıkan sıcaklık yerini soğuk havaya bırakacak.

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Uçuşlar iptal edildi - 2

40 kent için kar yağışı uyarısı var.

İstanbul'da da çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Uçuşlar iptal edildi - 3

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR AZALTILDI

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarına karşı hava trafiğinde de önlemler alınıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada çarşamba ve perşembe günleri uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Uçuşlar iptal edildi - 4

SİS VE PUS GERİ DÖNÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Uçuşlar iptal edildi - 5

3 BÜYÜKŞEHİR'DE HAVA DURUMU

Çarşamba günü İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğinin altını çizen Macit, "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz. İstanbul'da hava 11 derece olacak, sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek." şeklinde konuştu.

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Uçuşlar iptal edildi - 6

Ankara'da yağış beklentisinin söz konusu olmadığını dile getiren Macit, başkentte salı günü sağanak, çarşamba günü ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.

Macit, Ankara'da 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.

İzmir'de de yağış beklenmediğini ancak salı günü sağanak yağışın etkili olacağını vurgulayan Macit, "İzmir'de sıcaklıkların 17 dereceden 8 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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