İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Uçuşlar iptal edildi, AKOM ve İSKİ'den uyarı
Bugün yurt genelinde sıcaklık hissedilir derecede düşecek. Yarından itibaren İstanbul'un da dahil olduğu birçok kent için kar uyarısı yapıldı. Megakentte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın ve perşembe günü bazı uçuşlar şimdiden iptal edildi. AKOM, cuma sabah saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağını bildirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise donmalara su borularında oluşabilecek arızalara karşı İstanbullulara SMS gönderdi.
Birçok bölgede mevsim normallerinin de üzerine çıkan sıcaklık yerini soğuk havaya bırakacak.
Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.
40 kent için kar yağışı uyarısı var.
İstanbul'da da çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.