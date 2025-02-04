İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Uçuşlar iptal edildi, AKOM ve İSKİ'den uyarı

Birçok bölgede mevsim normallerinin de üzerine çıkan sıcaklık yerini soğuk havaya bırakacak.

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

40 kent için kar yağışı uyarısı var.



İstanbul'da da çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.