İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı. Milyonlarca İstanbullu, özlenen kar yağışı için gözlerini meteorolojiden gelecek verilere çevirmişti. AKOM, İstanbul'un 3 ilçesi için saat verdi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?