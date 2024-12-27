İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı, İstanbul'da ikamet eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. 2025'te kar yağışı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, "İstanbul'da kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesine kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı - 1

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı. Milyonlarca İstanbullu, özlenen kar yağışı için gözlerini meteorolojiden gelecek verilere çevirmişti. AKOM, İstanbul'un 3 ilçesi için saat verdi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı - 2

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji ile yapılan görüşmelerde 15 Ocak’a kadar kar yağışının beklenmediğini altını çizen Büyükkaytan, bu tarihten sonra İstanbul’da kar beklendiğinin raporlandığını söyledi.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı - 3

AKOM'DAN KAR YAĞIŞI UYARISI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, saat 15.00'dan sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceğini açıkladı.

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