İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı
İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı, İstanbul'da ikamet eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. 2025'te kar yağışı olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, "İstanbul'da kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesine kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı. Milyonlarca İstanbullu, özlenen kar yağışı için gözlerini meteorolojiden gelecek verilere çevirmişti. AKOM, İstanbul'un 3 ilçesi için saat verdi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?