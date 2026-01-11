İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı (12 Ocak İstanbul hava durumu raporu)
11.01.2026 11:43
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği "kar ne zaman yağacak?" sorusu yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için peş peşe kar yağışı uyarılarında bulundu. 12 Ocak Pazartesi günü (yarın) için hava durumu tahminlerini yapan AKOM, sıcaklıkların 10 dereceye yakın düşeceğini açıkladı. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte AKOM tarafından yapılan açıklama ve kar yağışının başlayacağı saat bilgisi.
İstanbul'a kar yağışının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. MGM ve AKOM tarafından yapılan uyarılan ardından İstanbul'a kar yağışının geleceği tarih belli oldu. Öğrenciler ise beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan paylaşımla birlikte, İstanbul'a kar yağışının geleceği tarih ve saat belli oldu.
AKOM, "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların Pazartesi (Yarın) sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor." açıklamasında bulundu.
Buna göre; İstanbul'a beklenen kar yağışının 12 Ocak Pazartesi günü sabah saat 6'dan itibaren gelmesi bekleniyor.
OKULLAR TATİL OLUR MU?
Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. 11 Ocak Pazar gecesi itibarıyla ise yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı yüksek.
Buna göre; İstanbul'da 12 Ocak sabahı erken saatlerde yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte okullar İstanbul Valiliği tarafından tatil edilebilir.