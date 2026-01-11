İstanbul'a kar ne zaman yağacak? AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı (12 Ocak İstanbul hava durumu raporu)

Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. 11 Ocak Pazar gecesi itibarıyla ise yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı yüksek.

Buna göre; İstanbul'da 12 Ocak sabahı erken saatlerde yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte okullar İstanbul Valiliği tarafından tatil edilebilir.