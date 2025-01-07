İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağışı var mı? Kar yağışı için o tarihi işaret edildi (7-11 Ocak hava durumu raporu)

2025 ocak ayının gelmesiyle birlikte, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak edilmeye başladı. Meteoroloji uzmanları ve veriler, İstanbul'da kar yağışı için bekledikleri tarihi ocak olarak işaret etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından ise kar yağışının yağması beklenen tarih belli oldu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?