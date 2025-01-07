İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağışı var mı? Kar yağışı için o tarihi işaret edildi (7-11 Ocak hava durumu raporu)

İstanbul'a ne zaman kar yağacağı, her gün güncellenen meteoroloji verilerini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca İstanbullu, 2025 ocak ayına girilmesiyle birlikte kar yağışının olup olmayacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'a ne zaman zaman kar yağacağına ilişkin beklentilerini açıkladı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağışı var mı? Kar yağışı için o tarihi işaret edildi (7-11 Ocak hava durumu raporu) - 1

2025 ocak ayının gelmesiyle birlikte, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak edilmeye başladı. Meteoroloji uzmanları ve veriler, İstanbul'da kar yağışı için bekledikleri tarihi ocak olarak işaret etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından ise kar yağışının yağması beklenen tarih belli oldu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağışı var mı? Kar yağışı için o tarihi işaret edildi (7-11 Ocak hava durumu raporu) - 2

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse hava durumu değerlendirmeleri yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ocak ayının ilk haftası yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağışlı hava beklemiyoruz ama 7'sinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlara yeniden kavuşacağız.

Bizim beklentimiz bu sene Ocak ortasından Şubat sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde."

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağışı var mı? Kar yağışı için o tarihi işaret edildi (7-11 Ocak hava durumu raporu) - 3

7 OCAK SALI HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağışı var mı? Kar yağışı için o tarihi işaret edildi (7-11 Ocak hava durumu raporu) - 4

8 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağışı var mı? Kar yağışı için o tarihi işaret edildi (7-11 Ocak hava durumu raporu) - 5

9 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağışı var mı? Kar yağışı için o tarihi işaret edildi (7-11 Ocak hava durumu raporu) - 6

10 OCAK CUMA HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağışı var mı? Kar yağışı için o tarihi işaret edildi (7-11 Ocak hava durumu raporu) - 7

11 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU

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