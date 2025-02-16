İstanbul’a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağışı var mı? Uyarılar peş peşe geldi
İstanbul’da bu hafta zaman zaman bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı etkisini yitirmişti. Hava sıcaklıkları normale dönerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu haftaya dikkat çekti. Yurt geneli yeni bir soğuk hava etkisine girecek. İstanbul Valiliği ve AKOM’dan peş peşe uyarılar gelirken sıcaklıkların mevsim normallerinin gerisinde olması bekleniyor. Yeni hava durumu tahminlerinin gelmesiyle kar yağışı, Şubat ayında İstanbul’un kapısını bir daha çalmaya hazırlanıyor. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte, yapılan değerlendirmeler ve hava durumu tahminleri…
İstanbul Valiliği, Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girilmesinin beklendiğini aktardı. Geride bırakmaya hazırlandığımız haftada megakentte kar yağışı bölge bölge etkisini hissettirirken eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmişti. Yeni haftada yurt genelinde ise hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında gerilemesi bekleniyor. İstanbul’da bu geceden itibaren akşam saatlerine kadar yağışlar etkisini hissettirecek. AKOM ve İstanbul Valiliği’nden beklenen açıklama geldi. Peki İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte, kar yağışının beklendiği tarihler…