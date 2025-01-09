İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu yıl kar yağacak mı? Kar İstanbul sınırlarına yaklaşıyor
İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağıyla ilgili meteorolojik veriler yakından takip edilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık verilerle birlikte, İstanbul'a önümüzdeki hafta başından itibaren kar yağışı yaklaşmaya başlayacak. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu yıl kar yağacak mı? İşte 9-13 Ocak meteoroloji hava durumu raporu.
2025 ocak ayının 2. haftasına girilmesiyle birlikte milyonlarca İstanbullu kar yağışı için beklentilerini artırdı. Kar yağışının ne zaman olacağı ise meteoroloji raporlarlarına göre tahmin edilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 9-13 Ocak tarihli son hava durumu raporuna göre ise kar İstanbul'un kapısına önümüzdeki hafta başı itibarıyla dayanacak.