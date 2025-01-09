İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu yıl kar yağacak mı? Kar İstanbul sınırlarına yaklaşıyor

İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağıyla ilgili meteorolojik veriler yakından takip edilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık verilerle birlikte, İstanbul'a önümüzdeki hafta başından itibaren kar yağışı yaklaşmaya başlayacak. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu yıl kar yağacak mı? İşte 9-13 Ocak meteoroloji hava durumu raporu.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu yıl kar yağacak mı? Kar İstanbul sınırlarına yaklaşıyor - 1

2025 ocak ayının 2. haftasına girilmesiyle birlikte milyonlarca İstanbullu kar yağışı için beklentilerini artırdı. Kar yağışının ne zaman olacağı ise meteoroloji raporlarlarına göre tahmin edilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 9-13 Ocak tarihli son hava durumu raporuna göre ise kar İstanbul'un kapısına önümüzdeki hafta başı itibarıyla dayanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu yıl kar yağacak mı? Kar İstanbul sınırlarına yaklaşıyor - 2

KAR İSTANBUL SINIRLARINA YAKLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahminlerine göre, 13 Ocak Pazartesi günü kar yağışı İstanbul'un sınırlarına iyice yaklaşacak.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 13 Ocak tarihinde kar yağışı olması bekleniyor. Havaların iyice soğumasının ardından İstanbul'da da soğuk hava o tarihlerde etkili olmaya başlayacak.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu yıl kar yağacak mı? Kar İstanbul sınırlarına yaklaşıyor - 3

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse hava durumu değerlendirmeleri yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ocak ayının ilk haftası yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağışlı hava beklemiyoruz ama 7'sinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlara yeniden kavuşacağız.

Bizim beklentimiz bu sene Ocak ortasından Şubat sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde."

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu yıl kar yağacak mı? Kar İstanbul sınırlarına yaklaşıyor - 4

9 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu yıl kar yağacak mı? Kar İstanbul sınırlarına yaklaşıyor - 5

10 OCAK CUMA HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu yıl kar yağacak mı? Kar İstanbul sınırlarına yaklaşıyor - 6

11 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu yıl kar yağacak mı? Kar İstanbul sınırlarına yaklaşıyor - 7

12 OCAK PAZAR HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu yıl kar yağacak mı? Kar İstanbul sınırlarına yaklaşıyor - 8

13 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU

DAHA FAZLA GÖSTER