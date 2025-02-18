İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Gözler o tarihe çevrildi
İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası’nın bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, bu hafta daha güçlü dönmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgası İstanbul’da yağışlı havaya sebep olacak. Hava sıcaklıkları İstanbul’da 8 ila 8 ila 12 °C azalarak mevsim normallerinin de altına düşüyor. Yapılan uyarlarıda vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı. Peki İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İşte, Meteoroloji hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için hafta başında 5 günlük hava durumu tahmini yayınladı. İstanbul’da bugün hava durumu çok bulutlu olurken bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava hakim olacak. Yüksek kesimlerinde ise hava sıcaklıkları düşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise Ankara ve İstanbul gibi iller için kar uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği ise benzer şekilde Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine dikkat çekti. Hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüşün ardından beyaz örtü İstanbul’da etkili olmaya hazırlanıyor. Peki İstanbul’da kar ne zaman başlayacak? İşte, Megakent İstanbul için kar yağışının beklendiği tarih…