İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Gözler o tarihe çevrildi

İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için peş peşe uyarılar gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası’nın bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, bu hafta daha güçlü dönmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgası İstanbul’da yağışlı havaya sebep olacak. Hava sıcaklıkları İstanbul’da 8 ila 8 ila 12 °C azalarak mevsim normallerinin de altına düşüyor. Yapılan uyarlarıda vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı. Peki İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İşte, Meteoroloji hava durumu tahminleri…

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Gözler o tarihe çevrildi - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için hafta başında 5 günlük hava durumu tahmini yayınladı. İstanbul’da bugün hava durumu çok bulutlu olurken bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava hakim olacak. Yüksek kesimlerinde ise hava sıcaklıkları düşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise Ankara ve İstanbul gibi iller için kar uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği ise benzer şekilde Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine dikkat çekti. Hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüşün ardından beyaz örtü İstanbul’da etkili olmaya hazırlanıyor. Peki İstanbul’da kar ne zaman başlayacak? İşte, Megakent İstanbul için kar yağışının beklendiği tarih…

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Gözler o tarihe çevrildi - 2

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Karadeniz bölgesinden yurda gelecek Sibirya soğuklarıyla birlikte hava sıcaklıklarında  ani düşüşler yaşanacak. Özellikle Kastamonu, Sinop, Samsun gibi illerde kar yağışı etkili olmaya başladı. 

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Gözler o tarihe çevrildi - 3

Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca yurt genelinde etkili olması beklenirken İstanbul’da ise 18 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıkları kademeli olarak düşüşe geçecek. Uzmanlar İstanbul’un uzun zamandır görmediği yağışı göreceğine dikkat çekerek, hava sıcaklıklarının eksi 5-6 derecelere kadar düşeceğini ön görüyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Gözler o tarihe çevrildi - 4

İstanbul’da kar yağışının 19 Şubat Salı günü özellikle Avrupa Yakası’nda başlaması beklenirken 20-21 Şubat tarihinde ise İstanbul’da kar yağışının daha güçlenmesi bekleniyor. İstanbul’un yüksek bölgelerinde daha yoğun kar etkili olacak yer yer kar kalınlığı 10 cm bulabilir. 

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Gözler o tarihe çevrildi - 5

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 18 Şubat Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisine dikkat çekildi.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? Gözler o tarihe çevrildi - 6

Çarşamba günü İstanbul’da hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği aktarıldı. “ Soğuk ve yağışlı havanın bölgemiz genelinde haftasonuna kadar etkili olması beklenirken, kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

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