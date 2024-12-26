İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı var mı? (26-28 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu)

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusunun yanıtı, İstanbullu milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 26-28 Aralık tarihli hava durumu raporlarına göre, kar yağışı İstanbul'a doğru gelmeye başladı. İstanbul'un çevresindeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bu hafta kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı var mı?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı var mı? (26-28 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından alınan verilere göre İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağı merak edilmeye başladı. MGM tarafından paylaşılan 26-28 Aralık hava durumu raporu sonrasında, bu hafta Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı var mı? (26-28 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu) - 2

KAR KAPIYA DAYANACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 3 günlük hava durumu tahminlerine göre, cuma günü kar İstanbul'a iyice yaklaşacak.

Trakya'da cuma günü kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı var mı? (26-28 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu) - 3

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'da zaman zaman kuvvetli fırtınanın olması tahmin ediliyor.

Cuma günü akşam saatlerine kadar sürecek olan kuvvetli fırtına ve rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kuzey ve doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde, akşam il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi ve özellikle yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı var mı? (26-28 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu) - 4

“BU KIŞ KAR YAĞIŞLI GEÇECEK”

Havalimanının Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dört ayrı istasyonu olduğunu, buradan anlık hava durumu bilgisini alabildiklerini kaydetti.

Büyükkaytan, “Bu sene kışın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ümit ederiz ki fırtına şeklinde olan kar yağışı yaşamayız.” dedi.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı var mı? (26-28 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu) - 5

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji ile yapılan görüşmelerde 15 Ocak’a kadar kar yağışının beklenmediğini altını çizen Büyükkaytan, bu tarihten sonra İstanbul’da kar beklendiğinin raporlandığını söyledi.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı var mı? (26-28 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu) - 6

26 ARALIK HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı var mı? (26-28 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu) - 7

27 ARALIK HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı var mı? (26-28 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu) - 8

28 ARALIK HAVA DURUMU

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