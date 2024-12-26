İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı var mı? (26-28 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu)
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusunun yanıtı, İstanbullu milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 26-28 Aralık tarihli hava durumu raporlarına göre, kar yağışı İstanbul'a doğru gelmeye başladı. İstanbul'un çevresindeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bu hafta kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından alınan verilere göre İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağı merak edilmeye başladı. MGM tarafından paylaşılan 26-28 Aralık hava durumu raporu sonrasında, bu hafta Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?