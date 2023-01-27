İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte kar yağışı için beklenen tarih

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Kar yağışının bu akşamdan itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıracağını söyleyen Çalışkan, "15-20 kente kar gelecek sonraki günlerde kısım kısım devam edecek. Şubat'ın ilk haftası çok yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Karadeniz'de ve Anadolu'da. Barajlar çok fayda sağlayacak bu kar yağışlardan." dedi.