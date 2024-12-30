İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı için beklenen tarih

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse hava durumu değerlendirmeleri yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;



"Ocak ayının ilk haftası yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağışlı hava beklemiyoruz ama 7'sinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlara yeniden kavuşacağız. Bizim beklentimiz bu sene Ocak ortasından Şubat sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde."