İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı için beklenen tarih
İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağı, ocak ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca İstanbullu tarafından araştırılıyor. 2025 yılında kar yağışının olup olmayacağı merak edilirken, Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarihi açıkladı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
2025 ocak ayına çok az bir zaman İstanbul'da bu kış kar yağışı olup olmayacağı sorgulanmaya başladı. Yılbaşında kar yağışı beklemediklerini belirten Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'a kar yağışının olabileceği tarihi duyurdu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?