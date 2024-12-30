İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı için beklenen tarih

İstanbul'a kar yağışının ne zaman olacağı, ocak ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca İstanbullu tarafından araştırılıyor. 2025 yılında kar yağışının olup olmayacağı merak edilirken, Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarihi açıkladı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı için beklenen tarih - 1

2025 ocak ayına çok az bir zaman İstanbul'da bu kış kar yağışı olup olmayacağı sorgulanmaya başladı. Yılbaşında kar yağışı beklemediklerini belirten Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'a kar yağışının olabileceği tarihi duyurdu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı için beklenen tarih - 2

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse hava durumu değerlendirmeleri yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"Ocak ayının ilk haftası yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağışlı hava beklemiyoruz ama 7'sinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlara yeniden kavuşacağız. Bizim beklentimiz bu sene Ocak ortasından Şubat sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde."

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı için beklenen tarih - 3

31 ARALIK HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı için beklenen tarih - 4

1 OCAK HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı için beklenen tarih - 5

2 OCAK HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı için beklenen tarih - 6

3 OCAK HAVA DURUMU

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı için beklenen tarih - 7

4 OCAK HAVA DURUMU

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