İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi
İstanbul'da bir haftadır mevsim normalleri üzerinde devam eden hava sıcaklıkları yerine soğuğa bırakacak. Ocak ayının son günlerine gelinirken İstanbul'da ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. Yılın ilk ayını kar yağışsız geçiren İstanbul için Şubat ayında kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporlara göre İstanbul'da kar yağışı için tarih belli oldu.
2025 yılının ilk ayı İstanbul'da kar yağışı olmadan tamamlanmak üzere. Ocak ayının son günlerine gelirken İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son raporlarına göre, İstanbul'a yılın ilk karının ne zaman yağacağı belli oldu.