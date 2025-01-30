İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'da bir haftadır mevsim normalleri üzerinde devam eden hava sıcaklıkları yerine soğuğa bırakacak. Ocak ayının son günlerine gelinirken İstanbul'da ne zaman kar yağacağı merak ediliyor. Yılın ilk ayını kar yağışsız geçiren İstanbul için Şubat ayında kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporlara göre İstanbul'da kar yağışı için tarih belli oldu.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi - 1

2025 yılının ilk ayı İstanbul'da kar yağışı olmadan tamamlanmak üzere. Ocak ayının son günlerine gelirken İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM)  son raporlarına göre, İstanbul'a yılın ilk karının ne zaman yağacağı belli oldu. 

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından  verilerle birlikte, İstanbul'da önümüzdeki hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi - 3

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Trakya Bölgesi'nde hafta sonundan itibaren başlayan soğuk havayla birlikte kar yağışının Salı günündne itibaren İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi - 4

MGM'nin raporlarına göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor. 

Pazartesi günü Edirne ve Kırklareli'de başlayan kar yağışının Çarşamba günü İstanbul'da da görülmesi bekleniyor. 

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi - 5

İstanbul'da 7 Şubat'a kadar sürecek olacan soğuk havanın 11 Şubat'a kadar yurt genelinde etkili olacak.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi - 6

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi - 7

1 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi - 8

2 ŞUBAT PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi - 9

3 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi - 10

4 ŞUBAT SALI HAVA NASIL OLACAK?

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