İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

2025 yılının ilk ayı İstanbul'da kar yağışı olmadan tamamlanmak üzere. Ocak ayının son günlerine gelirken İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son raporlarına göre, İstanbul'a yılın ilk karının ne zaman yağacağı belli oldu.