İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı (28 Aralık-1 Ocak MGM İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava durumu raporlarına göre, İstanbul'da yağışının başlayacağı tarih belli oldu.

İstanbul'da son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası önümüzdeki günlerde de devam edecek. MGM tarafından paylaşılan 28 Aralık-1 Ocak tarihli hava durumu tahminlerine göre, İstanbul yeni yılda güne kar yağışıyla uyanacak.

1 Ocak 2026 Perşembe günü İstanbul ve birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

İşte MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporu;