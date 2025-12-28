İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı (28 Aralık-1 Ocak MGM İstanbul hava durumu)
28.12.2025 10:44
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişinin merakla beklediği kar yağışı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih verdi. Megakent'te yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) gelen son raporlar, İstanbul'un yeni yıla "beyaz örtü" ile girmeye hazırlandığını gösteriyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte 28 Aralık-1 Ocak MGM İstanbul hava durumu raporu.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusunun yanıtı, MGM'den gelen son hava durumu raporlarını takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 28 Aralık Pazar gününden itibaren sıcaklıkların bıçak gibi kesilmesiyle birlikte, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini artıracak. Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman, hangi gün başlayacak? Yılbaşında kar yağışı olacak mı? İşte 28 Aralık-1 Ocak arası İstanbul hava durumu.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava durumu raporlarına göre, İstanbul'da yağışının başlayacağı tarih belli oldu.
İstanbul'da son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası önümüzdeki günlerde de devam edecek. MGM tarafından paylaşılan 28 Aralık-1 Ocak tarihli hava durumu tahminlerine göre, İstanbul yeni yılda güne kar yağışıyla uyanacak.
1 Ocak 2026 Perşembe günü İstanbul ve birçok ilde kar yağışı bekleniyor.
İşte MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporu;