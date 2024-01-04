İstanbul'a kar ne zaman yağacak? (Meteorolojinin 7 günlük raporu açıklandı)
Yeni yılda hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, bazı bölgelerde sağanak yağışlar etkili oldu. Ocak ayına girmemizle birlikte "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusunun cevabı da merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7 günlük hava tahmin raporuna göre haftaya yurt genelinde kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.