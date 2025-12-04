İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı olacak mı? Vatandaşların gözü o tarihte
04.12.2025 09:24
AA
İstanbul'da havaların soğumaya başlamasıyla kış mevsimi etkisini hissettirmeye başlarken, milyonlarca İstanbullunun gözü, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk karın ne zaman yağacağına çevrildi. Özellikle yeni yıl kutlamalarının vazgeçilmezi olan Yılbaşı gecesi kar yağıp yağmayacağını merak eden vatandaşlar, hava durumuyla ilgili kurumlardan yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı olacak mı?
Havaların soğumaya başlaması ve aralık ayına girilmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı merak edilmeye başladı. Yılbaşına bir aydan az bir zaman kala meteorolojik verileri takip etmeye başlayan vatandaşlar, yeni yıla karla birlikte girmek istiyor. AKOM tarafından paylaşılan yeni hava durumu verileri sonrasında karın yağacağı zamanla ilgili ilk tahminler yapıldı. İşte ayrıntılar.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.
Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Buna göre; İstanbul'a kar yağışı için en muhtemel tarihin ocak ayı başlarında olması bekleniyor.
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci tarafından kar yağışının başlayacağı tarih, ocak ayının başları olarak duyuruldu
Kesin tarih olmamakla birlikte yeni yıla girerken kar yağışının yağması olasılıklar arasında yer alıyor. Tahminlerin daha da netleşmesi için aralık ayının son haftalarında alınacak olan hava durumu tahminlerinin gelmesi bekleniyor.