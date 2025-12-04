İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı olacak mı? Vatandaşların gözü o tarihte

İstanbul'da havaların soğumaya başlamasıyla kış mevsimi etkisini hissettirmeye başlarken, milyonlarca İstanbullunun gözü, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk karın ne zaman yağacağına çevrildi. Özellikle yeni yıl kutlamalarının vazgeçilmezi olan Yılbaşı gecesi kar yağıp yağmayacağını merak eden vatandaşlar, hava durumuyla ilgili kurumlardan yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı olacak mı?