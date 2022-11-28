İstanbul'a kar yağacak mı? İşte beklenen hava durumu tahmini (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Ülkenin en batısı kuvvetli sağanakların etkisine girerken Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde don etkili olacak.
İstanbul; sert poyraz ile birlikte üşüyor. Hissedilen sıcaklık 8-9 derece arasında.
Ankara'da da kuvvetli ayaz var. Sıcaklık öğle saatlerinde 12 derece gece ise 2 derece.
Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Batı Akdeniz'e fırtına Muğla'ya gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Sarı kodlu uyarılarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Özellikle geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'daki soğuk beraberinde 'kar' ihtimalini akıllara getirdi.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
'Kar kapıda' benzeri yapılan açıklamalara cevap veren Çalışkan, yakın bir zamanda kar yağışının beklenmediği gibi sıcaklıkların artacağını söyledi.
''Özellikle 30 gün sonra için yapılan tahminler 'doğmamış çocuğa don biçmek' gibi. Daha okyanusta o sistem oluşmamışken, 'bu olacak' diyorlar'' diyen Çalışkan megakentte önümüzdeki 3-4 günlük periyotta önemli bir yağış beklenmediğini de duyurdu.
İzmir soğuk ve yine yağışlı, sıcakllık 14 derece.
Bursa bulutlu 16, Antalya yağmurlu ve bu yağış gece saatlerinde şiddetlenecek. Bölgedeki sıcaklık 20 derece.