İstanbul'a kar yağacak mı? İşte beklenen hava durumu tahmini (Bu hafta hava nasıl olacak?)

'Kar kapıda' benzeri yapılan açıklamalara cevap veren Çalışkan, yakın bir zamanda kar yağışının beklenmediği gibi sıcaklıkların artacağını söyledi.



''Özellikle 30 gün sonra için yapılan tahminler 'doğmamış çocuğa don biçmek' gibi. Daha okyanusta o sistem oluşmamışken, 'bu olacak' diyorlar'' diyen Çalışkan megakentte önümüzdeki 3-4 günlük periyotta önemli bir yağış beklenmediğini de duyurdu.