İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak?

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. İstanbul dahil pek çok ilde sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Kar heyecanı yaşayan vatandaşlar, yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? - 1

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırırken, vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde şiddetli kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşeceği ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10-20 cm’ye kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Peki, hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak? Kar yağışı ne kadar sürecek?

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İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? - 2

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin yeni yağışlı sistemin etkisine gireceğini belirten Macit, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz'de başlayacak yağışların, salı ve çarşamba günü yurt genelinde etkili olmasını beklediklerini söyledi.

İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? - 3

Macit, yağışların sağanak şeklinde başlayacağını dile getirerek, "Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilebilir düzeyde azalacağını vurgulayan Macit, "Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz." dedi.


İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? - 4

Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesinin devam ettiğine işaret eden Macit, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? - 5

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Macit, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak görüleceğini, salı günü de sağanağın devam edeceğini söyledi.

Çarşamba günü İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğinin altını çizen Macit, "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz. İstanbul'da hava 11 derece olacak, sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek." şeklinde konuştu.


İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? - 6

Ankara'da yağış beklentisinin söz konusu olmadığını dile getiren Macit, başkentte salı günü sağanak, çarşamba günü ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.

Macit, Ankara'da 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.

İzmir'de de yağış beklenmediğini ancak salı günü sağanak yağışın etkili olacağını vurgulayan Macit, "İzmir'de sıcaklıkların 17 dereceden 8 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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