İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak?

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini artırırken, vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde şiddetli kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşeceği ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10-20 cm’ye kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Peki, hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak? Kar yağışı ne kadar sürecek?