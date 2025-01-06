İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı için o tarih işaret edildi

İstanbul'a ne zaman kar yağacağı, meteoroloji verilerini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. On binlerce İstanbullu, 2025 ocak ayına girilmesiyle birlikte kar yağışının olup olmayacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'da ne zaman kar yağacağına ilişkin beklentilerini açıkladı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı için o tarih işaret edildi - 1

2025 ocak ayının gelmesiyle birlikte, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak edilmeye başladı. Meteoroloji uzmanları ve veriler, İstanbul'da kar yağışı için bekledikleri tarihi ocak olarak işaret etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından ise kar yağışının yağması beklenen tarih belli oldu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı için o tarih işaret edildi - 2

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse hava durumu değerlendirmeleri yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ocak ayının ilk haftası yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağışlı hava beklemiyoruz ama 7'sinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlara yeniden kavuşacağız.

Bizim beklentimiz bu sene Ocak ortasından Şubat sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde."

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı için o tarih işaret edildi - 3

7 OCAK SALI HAVA DURUMU

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı için o tarih işaret edildi - 4

8 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı için o tarih işaret edildi - 5

9 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı için o tarih işaret edildi - 6

10 OCAK CUMA HAVA DURUMU

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı için o tarih işaret edildi - 7

11 OCAK CUMARTESİHAVA DURUMU

DAHA FAZLA GÖSTER