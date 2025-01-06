İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı için o tarih işaret edildi
İstanbul'a ne zaman kar yağacağı, meteoroloji verilerini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. On binlerce İstanbullu, 2025 ocak ayına girilmesiyle birlikte kar yağışının olup olmayacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'da ne zaman kar yağacağına ilişkin beklentilerini açıkladı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
2025 ocak ayının gelmesiyle birlikte, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak edilmeye başladı. Meteoroloji uzmanları ve veriler, İstanbul'da kar yağışı için bekledikleri tarihi ocak olarak işaret etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından ise kar yağışının yağması beklenen tarih belli oldu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?