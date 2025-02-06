İstanbul'a kar yağışı etkili oluyor: Uyarılar arka arkaya geldi (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?)
Kar İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde bazı noktalar beyaza büründü. Kent genelinde kar yağışı aralıklarla gece de etkisini sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Megakentte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da bazı uçuşlar iptal edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle donmalara su borularında oluşabilecek arızalara karşı İstanbulluları SMS göndererek uyardı. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 17 il için sarı kodlu kar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Sibiryadan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'a dün öğle saatlerine giriş yaptı. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken deniz seviyesine yakın ilçelerde sulu kar şeklinde yüzünü gösterdi. İstanbul'un bazı noktalarında şehir beyaza büründü. Kar yağışı gece de aralıklarla etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekidle kar yağışı görüldü.