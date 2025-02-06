İstanbul'a kar yağışı etkili oluyor: Uyarılar arka arkaya geldi (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?)

Kar İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde bazı noktalar beyaza büründü. Kent genelinde kar yağışı aralıklarla gece de etkisini sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Megakentte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da bazı uçuşlar iptal edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle donmalara su borularında oluşabilecek arızalara karşı İstanbulluları SMS göndererek uyardı. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 17 il için sarı kodlu kar ve fırtına uyarısı yapıldı.

İstanbul'a kar yağışı etkili oluyor: Uyarılar arka arkaya geldi (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 1

Sibiryadan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'a dün öğle saatlerine giriş yaptı. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken deniz seviyesine yakın ilçelerde sulu kar şeklinde yüzünü gösterdi. İstanbul'un bazı noktalarında şehir beyaza büründü. Kar yağışı gece de aralıklarla etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekidle kar yağışı görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a kar yağışı etkili oluyor: Uyarılar arka arkaya geldi (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 2

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'da, belediye birimlerinin yanı sıra Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle olumsuz hava koşullarına karşı koordinasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul'a kar yağışı etkili oluyor: Uyarılar arka arkaya geldi (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 3

İstanbul'da bugün de sulu akr ve kar şeklinde olan yağış orta kuvvetli olarak sürecek. Hissedilen sıcaklık rüzgarın etkisiyle eksi 2 derece olacak.

İstanbul'a kar yağışı etkili oluyor: Uyarılar arka arkaya geldi (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 4

KAR YAPĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte kar yağışının cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

İstanbul'a kar yağışı etkili oluyor: Uyarılar arka arkaya geldi (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 5

İSKİ'DEN MESAJ 

İSKİ'den ise İstanbullulara sms gönderildi.

Mesajda "İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir." denildi.

Açıklamada, alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceğinin unutulmaması vurgulandı.

İstanbul'a kar yağışı etkili oluyor: Uyarılar arka arkaya geldi (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 6

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 17 il için sarı kodlu kar yağışı ve fırtına uyarısı yapıldı.

İstanbul'a kar yağışı etkili oluyor: Uyarılar arka arkaya geldi (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 7

6 ŞUBAT PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'a kar yağışı etkili oluyor: Uyarılar arka arkaya geldi (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 8

7 ŞUBAT CUMA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'a kar yağışı etkili oluyor: Uyarılar arka arkaya geldi (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 9

8 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'a kar yağışı etkili oluyor: Uyarılar arka arkaya geldi (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?) - 10

9 ŞUBAT PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

DAHA FAZLA GÖSTER