İstanbul'a kar yağışı etkili oluyor: Uyarılar arka arkaya geldi (İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?)

İSKİ'DEN MESAJ

İSKİ'den ise İstanbullulara sms gönderildi.



Mesajda "İstanbul'da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir." denildi.



Açıklamada, alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceğinin unutulmaması vurgulandı.