İstanbul'a kar yağışı ne zaman bekleniyor 2022? Hafta geneli hava durumu...

'İstanbul'da kar kapıda' benzeri yapılan yorumlara yakın bir zamanda böyle bir yağış türünün beklenmediğine yönelik yanıt veren Çalışkan, ''Aralık'ın 8'ine kadar yurdun batı kesimlerinde kar yağışı yok'' dedi.

Çalışkan, yurt genelinde hafta boyunca ciddi bir yağış olmadığını ve sıcaklıklarda da büyük değişikler beklenmediğini açıkladı.