İstanbul'a kış geliyor: Hissedilen sıcaklık 10 dereceye inecek
Rusya'dan gelen soğuk hava ile birlikte kuzeyde sıcaklık 8 derece azalıyor. Yüksek bölgelere kar da yağacak. İstanbul'da da bugün kuvvetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 10 dereceye inecek. MGM tarafından bugün 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki soğuk hava kaç gün sürecek, en çok hangi bölgelerde etkili olacak ve sıcaklık ne kadar düşecek?
Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası bugünden itibaren yurt genelinde etkili olacak. Yüksek kesimlere kar yağışı da bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve aralıklarla yağış bekleniyor.
İstanbul'da dün 19 dereceye ulaşan sıcaklıkların bugün 15 dereceye düşecek. Kuvvetli rüzgarın etkisini göstermesiyle hissedilen sıcaklık 10 derecelere kadar inebilir. Kentin bazı noktalarındaysa aralıklı yağmur bekleniyor.