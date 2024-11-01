İstanbul'a kış geliyor! Hissedilen sıcaklık 13 dereceye inecek

Hafta sonu yurdun kuzey ve güneydoğu kesimlerinde sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.



İstanbul, Ankara ve Bursa'da cumartesi günü rüzgar zayıfladığından, güneşin yanısıra pus da oluşacak. İstanbul 18, Ankara 19, Bursa 20 derece.