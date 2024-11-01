İstanbul'a kış geliyor! Hissedilen sıcaklık 13 dereceye inecek

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, pazar gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklııkları hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. İstanbul'da poyraz ile birlikte hissedilen sıcaklık 13 derecelere düşecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

İstanbul'a kış geliyor! Hissedilen sıcaklık 13 dereceye inecek - 1

Hafta sonu yurdun kuzey ve güneydoğu kesimlerinde sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cumartesi günü rüzgar zayıfladığından, güneşin yanısıra pus da oluşacak. İstanbul 18, Ankara 19, Bursa 20 derece.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a kış geliyor! Hissedilen sıcaklık 13 dereceye inecek - 2

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 5-6 DERECE DÜŞÜYOR

Pazar günü ise İstanbul'da poyraz şiddetlenecek, Hissedilen sıcaklık 13 dereceye iniyor. Ankara ve İzmir'de de hava soğuyacak. Antalya ise hava açık 28 derecelerde olacak.

İstanbul'a kış geliyor! Hissedilen sıcaklık 13 dereceye inecek - 3

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da rüzgar hafiflediğinden pus etki alanını artıracak. Kocaeli 18, Balıkesir 21 derece. Pazar kuvvetli poyrazla hava soğuyor.

İstanbul'a kış geliyor! Hissedilen sıcaklık 13 dereceye inecek - 4

İç Anadolu'da sabahları pus var, öğle hava güneşli. Sıcaklık 19-21 derece aralığında. Pazar daha soğuk ve rüzgarlı geçecek.

İstanbul'a kış geliyor! Hissedilen sıcaklık 13 dereceye inecek - 5

Ege güneşli, Manisa 26, Muğla 24, Afyonkarahisar 20, Bodrum 26 derece. Cumartesi rüzgarlar hafif, hava sıcak, pazar ise rüzgarlı ve daha soğuk geçecek.

İstanbul'a kış geliyor! Hissedilen sıcaklık 13 dereceye inecek - 6

Akdeniz'de Adana 30, Kahramanmaraş 25, Hatay 26 derece. Adana bölümünde hava bulatlanacak, kısa süreli yağmurlar görülebilir. Pazar da yağış var.

İstanbul'a kış geliyor! Hissedilen sıcaklık 13 dereceye inecek - 7

Karadeniz'de hava açık, Bolu 20, Zonguldak 17, Samsun 22, Trabzon 19 derece. Pazar yağmurlu ve soğuk bir gün olacak.

İstanbul'a kış geliyor! Hissedilen sıcaklık 13 dereceye inecek - 8

Doğu Anadolu güneşli Erzurum 15, Malatya 20 derece. Güneydoğu'da sıcaklık 22-23 derecelerde. Hava bulutlanıyor. Yerel yağmurlar başlayacak. Pazar yağış daha kuvvetli olacak.

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