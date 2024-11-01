İstanbul'a kış geliyor! Hissedilen sıcaklık 13 dereceye inecek
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, pazar gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklııkları hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. İstanbul'da poyraz ile birlikte hissedilen sıcaklık 13 derecelere düşecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Hafta sonu yurdun kuzey ve güneydoğu kesimlerinde sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.
İstanbul, Ankara ve Bursa'da cumartesi günü rüzgar zayıfladığından, güneşin yanısıra pus da oluşacak. İstanbul 18, Ankara 19, Bursa 20 derece.