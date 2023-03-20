İstanbul'a can suyu

"Projelendirilen Melen Sistemi 3. Pompa İstasyonu, 225 milyon liralık bir yatırımla hizmete alındı. Günlük 590 bin metreküp su iletim kapasitesine sahip yeni pompa istasyonunun verimi yıllık bazda 75 milyon metreküpü bulacak. Buradan elde edilen sular Ömerli Barajı ve Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne aktarılacak. Bu sayede hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nın su arzına ciddi bir katkı sağlanmış olacak." ifadeleri kullanıldı.